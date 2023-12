Mariana, la joven sanjuanina que la rompió en un certamen de belleza en Venezuela

El 2 de diciembre fue una fecha más que especial para Mariana Manrique. La joven sanjuanina de 19 años participó del Certamen Miss Teen Charm 2023, en el cual salió 4º finalista. Este martes, la pocitana pasó por Tarde Trece y contó detalles de su experiencia en el concurso de belleza.

Luego de 7 días de certamen en la Isla Margarita, la joven contó que representó con orgullo a San Juan y la Argentina. Según su visión, uno de sus puntos a favor en el certamen internacional fue apuntar a la diversidad y ser empática.

La joven pocitana contó que fue una de las mejores experiencias de su vida y que todo se potenció por haberla compartido con su padre.

'Desde muy chiquita tuve una corazonada de que quería ser alguien, de que quería ser una voz, una líder y no sabía si quería ser cantante, actriz, modelo y llegó a mi vida los certámenes de belleza. Este año fue todo muy rápido, mi productor nacional fue el que me permitió representar a mi país en Venezuela, él me abrió las puertas consiguiéndome todo lo que necesitaba, y por supuesto que también todo fue gracias a la ayuda de mis padres, puesto que si su ayuda esto no hubiera sido posible. La verdad es que me enamoré de la industria y por eso empecé a trabajar arduamente para poder lograrlo', contó Mariana.

La joven reveló que su objetivo es seguir trabajando en la industria de los certámenes de belleza. 'La verdad es que ir a Venezuela me ha abierto mucho más la cabeza. Ahora estoy mucho más concentrada en lo que realmente quiero. Por supuesto que quiero participar de un certamen internacional más adelante, pero sería en dos añitos más'

La pocitana se define como una trabajadora social, puesto que abordan causas de corte social. La también estudiante avanzada de psicología (actualmente cursa el tercer año de la carrera), en su paso por el certamen de belleza presentó un proyecto que fusiona la psicología y estos certámenes de belleza.

'Siempre hay un punto en común en donde se pueden juntar. En el caso de mi proyecto lo hacen en la preparación de un certamen de belleza, que no es solamente física o mental, sino también emocional. Lo que yo propongo son talleres de educación emocional para niños en las escuelas. Me parece fundamental que los niños aprendan a gestionar sus emociones para que puedan empatizar con los demás', explicó Mariana.