Una minera tenía una gran deuda con sus empleados y los despidió a todos

En las últimas horas comenzó un acalorado reclamo a una empresa minera radicada en San Juan. El mismo fue realizado por sus ex trabajadores quienes revelaron que además de adeudarles múltiples meses de su salario, las autoridades de la compañía tomaron la decisión de despedirlos a todos sin normalizar la situación.

Carlos Ibazeta, es uno de los trabajadores de EMPREMINSA que se vieron afectados y contó esta situación en Cien por Hora. Todo comenzó el pasado 12 de diciembre cuando a ellos les recomendaron dejar de prestar sus funciones, hasta que les normalizaran los pagos que les estaban debiendo.

'El martes estando en Veladero nos paran por un reclamo por parte del sindicato, ya que nos dijeron que no podíamos estar trabajando si no nos estaban pagando. La empresa dijo que nos iban a dar una solución pero que no tenían plata. Bajamos el jueves, llegamos cerca de las 15:30 y habían compañeros que ya tenían el telegrama de despido en su casa. Desde ahí que la empresa no da la cara, uno va y no lo reciben, si llamas no te contestan', expresó.

Ibazeta contó que son entre 65 y 70 las personas que se vieron perjudicadas por esto, las cuáles todavía esperan una solución por parte de esta empresa que dejó de comunicarse con ellos. Fue por este motivo que se presentaron en la sede de EMPREMINSA situada sobre Avenida Rawson, justo frente a Luna Morena. Por último, el entrevistado reveló que están recibiendo desde un principio todo el apoyo de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA).

'Nosotros realizábamos servicios mecánicos, somos mecánicos. Dábamos mano de obra calificada. Teníamos contrato, en mi caso era de 3 a 4 meses que no se ha finalizado pero hay compañeros que llevan más tiempo pero que la tarea tampoco la han terminado porque concluía en enero. Faltaba un mes todavía. El tiempo que estuve no cobré nunca, que son noviembre y diciembre. Estando en reunión nos dijeron que SEMISA está con el mismo problema, tienen deudas de salarios y algunos despidos', sentenció.