La angustiante situación de un matrimonio rivadaviense: piden ayuda a la comunidad

Fabián y María Eugenia Santander son un matrimonio de La Bebida, departamento Rivadavia, que se encuentran atravesando un mal momento. No por causa del amor, porque según contó el hombre a Diario 13, es justamente esa emoción la que los lleva a resistir, sino que su dolor proviene por la dura enfermedad que ella transita.

Según dijo Fabián a este medio, su esposa es celíaca y a causa de esa condición de salud perdió su flora intestinal y su estado se complicó, al punto en que desarrolló miopatía muscular. Esa patología, le ha quitado sus fuerzas, algo que le impide moverse y desenvolverse por si sola. Lo que trajo varios problemas a su familia.

El rivadaviense, quien desde hace tres años asiste en todo a su mujer y a sus cuatro hijas, menores de edad cambió rotundamente su vida. 'Tuve que aprender a lavar, a limpiar, llevar a las niñas a la escuela. Además de bañar y vestir a mi mujer, algo que para mi no es una carga, pero no me permite alejarme muchas horas de mi casa y recientemente me causó la pérdida de mi trabajo', expresó el esposo de Maria Eugenia.

Como se mencionó anteriormente, Fabián perdió su trabajo a raíz de que internaron a su esposa y él tuvo que quedarse de manera casi permanente junto a ella. Y a pesar de que a Maria le dieron la internación domiciliaria y actualmente se recupera en su casa, él necesita la ayuda de las personas. Porque la familia, sólo cuenta con las asignaciones y la pensión de la mujer para subsistir. Ya que no siempre, le salen al marido trabajos particulares para hacer.

Además, Santander afirmó a este diario que, su esposa tolera solamente un alimento especial, que es muy costoso. Y ante la falta de trabajo, les es muy dificultoso adquirirlo, para que de una vez por todas, la mujer se reponga. Por esta razón, él y su familia piden ayuda a la comunidad, al menos para comprar lo que ella necesita para sanarse.

El alimento que debe consumir Maria Eugenia

Todas aquellas personas que quieran colaborar con la familia Santander, con trabajo, dinero o el alimento, pueden hacerlo a través del número 2645527541. O por medio del alias de Mercado Pago: Fabi.san123.