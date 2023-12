Las voces de la marcha del 20 D cruzaron a Milei por el ajuste y el protocolo antipiquete

Cientos de sanjuaninos y sanjuaninas se dieron cita este 20 de diciembre para marchar. Pasadas las 18, movimientos sociales, agrupaciones, partidos políticos, gremios, sindicatos, adultos mayores y jóvenes se dieron cita en la Plaza 25 de Mayo para protestar en contra del protocolo antipiquete y el ajuste propuesto por el Gobierno Nacional, según expresaron distintas voces de sindicalistas y dirigentes al móvil de Canal 13.

Federico Agüero, dirigente del Partido de los Trabajadores, recalcó que la marcha la relizan todos los 20 de diciembre para conmemorar un nuevo aniversario del 2001. ‘Esta fecha es importante para nosotros porque dejó un saldo de 34 compañeros que fallecieron ese día a causa de la represión'.

En cuanto a la otra causa de la marcha, Agüero manifestó: 'Entendemos que no es, ni debe ser tan liviano hablar de represión y de protocolo antipiquetes porque hay vidas en juego, y cuando la gente se moviliza es porque tienen hambre, porque algo del Gobierno no les gusta'

Cristian Carrizo, secretario general de ATE sostuvo que: 'Al sector de los trabajadores formal e informal, a todo en su conjunto nos preocupan estas medidas que largado el presidente y que estamos esperando la realidad de lo que va a hacer el DNU de emergencia, que recién esta noche cuando lo haga público sabremos realmente primero pagará la fiesta la casta. Yo creo que primero no es la casta política la que está pagando el ajuste, sino como siempre los trabajadores y los jubilados son los que están pagando el ajuste, ya que con esta devaluación del 118% realmente ha dejado por el piso el salario de todos los trabajadores tanto informales como formales'

Además de marchar contra el ajuste del Gobierno, el Secretario General de ATE subrayó que la manifestación también tuvo como objetivo conmemorar la represión del 19 y 20 de diciembre. 'En el argentinazo perdieron la vida muchos compañeros. Por lo que es importante marchar para que el pueblo no pierda la memoria', expresó.

Jaime Barcelona, secretario General de ADICUS manifestó al móvil de Canal 13 que decidieron unirse a la manifestación porque entendieron que el Gobierno Nacional 'quiere que el ajuste se de la mano de la represión'.

Luego el sindicalista señaló que marchaban para repudiar la política del Gobierno, la actitud represiva que está teniendo el Gobierno para hacer cumplir el ajuste. 'Estamos preocupados con la situación de la universidad, ya que esta propuesta de prorrogar el presupuesto 2023 hasta el 2024, con la inflación que hay pone en condiciones serias la Universidad Nacional de San Juan, además en contra de la directiva del Gobierno de convocar a paritarias salariales en el marco de esta inflación desbocada que hay', manifestó Barcelona.

Por su parte, uno de los referentes de la Izquierda en la provincia, Cristian Jurado expresó: 'Milei muestra que el ajuste es contra el pueblo no contra la casta'. Además, el ex candidato a gobernador manifestó 'le decimos que no a las medidas de ajuste, al protocolo anti-piquetes. Queremos que se pueda protestar porque es un derecho legítimo de la Constitución'.