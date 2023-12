Maratónico: más de 5 mil sanjuaninos recibieron su bolsón navideño el primer día

El pasado martes comenzó la entrega de los módulos navideños para aquellas personas que estuvieron empadronadas en el PR.I.S.ET. Por este motivo se pudo ver una fila que rondó los 2 kilómetros de sanjuaninos y sanjuaninas esperando por su módulo. En ese sentido el titular de la cartera encargada del operativo, reveló que fueron más de 5000 los asistentes.

Carlos Platero, ministro de de Familia y Desarrollo Humano, contó en Banda Ancha todo el exhaustivo trabajo que estuvieron haciendo en cuestión de días para que cada persona que aparecía en el padrón reciba esta ayuda. Por ejemplo contó que durante 3 días también estuvieron entregando estos productos a cada municipio para que reciban a sus vecinos.

'Llevamos 7 días recién en la gestión, por lo cual fue algo maratónico realizar la compra y la organización. Tuvimos como prioridad, por lo que tengo que agradecer a mi equipo de trabajo, que cada municipio pudiera recibir la mercadería y las canastas navideñas que le correspondían. Fue así que organizamos un operativo donde el sábado entregamos a Capital, Rivadavia, Chimbas, Rawson, 9 de Julio y 25 de Mayo. El domingo continuó con 6 departamentos y el lunes con los 7 restantes', expresó.

Platero contó que ellos se encargaron de entregarle la mercadería y el módulo navideño a quienes figuraban en el padrón del PR.I.S.ET.. Sin embargo, se generó una confusión ya que en el ex depósito de Maverick se presentó gente con intenciones de empadronarse y lo que sucede es que al haber entregado en los municipios, seguramente ellos ya están empadronados en su departamento

'Teníamos gazebos, dispenser con agua y hasta baños químicos que era algo que no se hacía. Fue mucha gente pero la entrega fue muy rápida. Más o menos fueron entre 5000 y 6000 personas el martes, fue ágil y rápida porque el personal se quedó a trabajar de corrido. Yo estuve presente en 4 ocasiones. A las 14:00 quedaban unas 3 cuadras de cola, hicimos entrar a cada una de las personas y a hasta la última le entregamos su canasta navideña', detalló.

Por último, Platero reveló que generalmente estos operativos se dividen en una terminación de DNI por día. Él y su equipo de trabajo, por la fecha en la que asumió tan cercana a las festividades, debió realizar la compra y traslado a departamentos en 3 días para luego entregarle a los beneficiarios sólo en 2 jornadas. Además a esto se sumó la falta de personal.

'He tenido que entregar sábado, domingo y lunes a los municipios con un depósito con 14 personas y otro con 18 porque algunos están con licencia. Me vi un poco abrumado por poco personal, por eso el intendente de Rivadavia me mandó 20 personas, el Ejército Argentino con toda la buena voluntad me envió 20 personas que yo le pedí para sábado y lunes, pero estamos a miércoles y siguen ayudándonos. Santa Lucía también nos ayudó, pusimos mucha voluntad para poder entregar todo en 2 días', sentenció.