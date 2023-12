Un sufrimiento que se agrava año a año: vecinos indignados denuncian falta de agua

Los vecinos del Barrio Conjunto 11 de Chimbas están indignados por una problemática que según ellos sufren desde hace un poco más de 7 años, cuando les entregaron sus casas. Se trata de falta de agua, baja presión y hasta por momentos ni una gota, según denunciaron el martes en los micrófonos del móvil de Canal 13. Dos de los voceros de este grupo de vecinos, Graciela y Fernando contaron que el problema se agrava año a año y que se debe a falta de inversión por parte de la Unión Vecinal Chimbas Norte, quienes son los encargados de abastecerlos con este vital servicio.

Los vecinos contaron que ya están cansados de reclamar a la unión vecinal pero la única respuesta es que ellos derrochan el servicio, y es por ello que se origina la falta de agua. 'Cómo vamos a derrochar el servicio si no lo tenemos. Le echan la culpa al Barrio Santa María, pero ellos dicen que no tienen pileta, que no derrochan agua ni nada. Imagínate que no podemos ocupar el lavarropa, incluso hay gente que hace tres días que no tiene agua, esto pasa hace siete años y desde siempre tuvimos ese problema', contó Graciela una de las vecinas perjudicadas por la falta de servicio.

'Tenemos que estar juntando agua en balde, en botellas de gaseosas para tener agua. Que no hay agua en San Juan es toda una mentira, porque tenemos cuatro diques, uno arriba del otro, está el de Ullum, el de Agua Negra y los dos que estan construyendo. Osea para la minería si hay agua, pero para la ciudad y sus alrededores no tienen agua, además no dejen que riegues', expresó enojado Fernando, otro de los vecinos perjudicados por esta falta de agua.

Como solución la Unión Vecinal Chimbas Norte les propuso a los vecinos que dejen de derrochar agua. 'Dicen que hay derroche de agua y que hay muchas piletas en la zona, pero ni en los canales hay agua, la gente que tiene finca no tiene pileta y necesita el agua para riego de sus propiedades', se quejó fastidioso el vecino.

La indignación de los vecinos se origina en que aseguran que la Unión Vecinal Chimbas Norte no quiere invertir. Ante el crecimiento de esa zona del departamento con nuevos habitantes por las inauguraciones que hubo de diferentes barrios, el problema es que no se amplió el servicio, según aseguran los vecinos.