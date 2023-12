Derogación de Ley de Alquileres: inquilinos locales aseguraron que no se puede estimar cuanto será el daño

La primera de las derogaciones leídas por el presidente Javier Mieli en su primera Cadena Nacional fue la que echaba por tierra a la Ley de Alquileres. En ese contexto, Diario 13 se comunicó con Víctor Bazán, presidente de la Asociación de Inquilinos de San Juan, quien calificó la vuelta atrás como ‘un golpe durísimo’ el cual será muy dañino para el bolsillo de los sectores más vulnerables y los trabadores de la provincia.

Bazán precisó: ‘Nosotros veníamos hace mucho tiempo diciendo que el presidente no quería una Ley de Alquileres, pero bueno, en un contexto profundo de crisis con una mega devaluación, con un retroceso de los salarios de un 50%, donde el dinero no alcanza, donde la situación es insostenible para todas las familias, los trabajadores, los jubilados, en definitiva toda la sociedad en su conjunto, en ese contexto, sacar una ley que equilibra entre ambas partes y que genera un momento de estabilidad por 3 años, porque sabías cuánto se te iba a aumentar cada 6 meses, que se hacía a través de los índices salariales, que se saque de un plumazo el trabajo hecho durante muchos años no solo de las asociaciones de inquilinos sino también de diputados y senadores, primero un dolor en lo personal y por el otro lado, representa un retroceso grave hacia los derechos humanos de la Argentina’,.

En la provincia son 78 mil los sanjuaninos y sanjuaninas que alquilan, por lo que desde esta asociación aseguran que el contexto es durísimo. Aunque aclaró que los que hasta el 20 de diciembre firmaron contrato o tienen acuerdo vigente antes de la derogación de la ley, se les debe respetar lo que dice en el contrato.

El problema, señaló Bazán, son los aumentos en dólar de los contratos a partir de la derogación de la ley. En ese sentido, señaló que la feroz devaluación de la moneda extranjera anunciada por el ministro Caputo hace uno días, el cual llevó al tipo de cambio norteamericano a $800, hizo que se dieran aumentos del 300%. Es decir, que con la marcha atrás de la ley que regulaba plazos entre las partes buscando ser un amparo para los inquilinos, ahora a muchos sanjuaninos y sanjuaninas se les hará imposible continuar cumpliendo mes a mes con el monto de sus alquileres.

Por último, el presidente de los Inquilinos en San Juan indicó que en la provincia no se puede seguir pagando alquileres en precios de moneda estadounidense, puesto que ‘el ciudadano de a pie gana en pesos y no puede costear un monto mensual en dólar. ‘En definitiva, este golpe lo van a sentir más los jubilados, los sectores más vulnerables y la clase trabajadora’, cerró.