'Estoy viva porque me animé a denunciar', el testimonio de una ex víctima de violencia

Paola Vargas una abogada y ex policía sanjuanina habló con Diario 13 acerca de una parte oscura que le tocó atravesar en su vida. Porque tras años de relación quien supo ser su pareja, un ex comisario, comenzó a maltratarla y acabó por quitarle la paz, según sus dichos. Este viernes pasado, tras ocho años de espera por un juicio que le devolviera la paz, la mujer contó a este medio que su ex Hugo Torres, fue juzgado y recibió una probation.

Ante esta situación, emocionada por lo alcanzado, dio un mensaje a las víctimas de violencia de género animandolas a denunciar y a luchar por obtener su justicia. 'ESTOY VIVA', por que me anime a denunciar, tantos años sin respuestas y pruebas desaparecidas,eso me paso cuando denuncie. No estaba bien denunciar a un macho de la fuerza, era casi imperdonable', indicó Vargas.

Y añadió, 'sufrí todas las violencias, hasta la invisibilidad de mis derechos en un reglamento militar. Era una violencia que debía ser aceptada, a nadie le convenía mirar, hablaban de un culpable, entre tantos que estaban invisibles por la complicidad …..una realidad que hoy ha salido a la luz, gracias a ala justicia', .

En este sentido, la abogada sanjuanina, quien apenas era una estudiante de derecho cuando denunció lo que le estaba ocurriendo explicó que cuando hay una relación asimétrica de poder, se hace más difícil animarse a realizar la denuncia, sin embargo las víctimas no deberían amedrentarse. Además destacó la labor de los movimientos feministas que ayudan a las denunciantes que no tienen fuerzas de hacer públicas sus situacione. 'Las mujeres víctimas de violencia de género no denuncian por miedo o por vergüenza. Gracias al movimiento de mujeres valientes y feministas cada vez lo hacen más. Hay que seguir trabajando para visibilizar el abuso hacia ellas. Por todas las que estamos y no estamos, les pido que denuncien, que no se queden calladas, es el primer paso para decir NO a la violencia', expresó Vargas.

Sobre el veredicto

El pasado viernes, el juez Víctor Hugo Muñoz Carpino (Sala I, Cámara Penal) resolvió aceptar la propuesta de terminar el caso con una probation, que le acercaron la fiscal Silvina Gerarduzzi, el imputado y su defensor Carlos Reinoso. Torres debía ser enjuiciado por el delito de coacción.

El juez tomó la decisión de que el excomisario general pague a la damnificada cien mil pesos, como una forma simbólica de reparar el daño que le causó. Y que durante 6 meses cumpla tareas comunitarias en la Parroquia Nuestra Señora de la Merced, diez horas por semana, de acuerdo a lo informado por fuentes judiciales.

Se supo además que Torres, no podrá acercarse a la víctima ni a su grupo familiar; tampoco molestarla o ejercer actos violentos a través de otra persona, de otro medio o de redes sociales, porque este hace algunas de las acciones antes mencionadas la probation le será revocada y, además se le iniciará un juicio por 'coacción', añadiendo otro proceso por desobedecer una orden judicial.