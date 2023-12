Mallea sobre los cacerolazos a Milei: ‘El pueblo cuando se manifiesta no se equivoca’

Luego de lo que fueron los cacerolazos en varios puntos del país, con el grueso en frente del Congreso de la Nación, las reacciones a estas movilizaciones no se hicieron esperar. Desde el Gobierno trataron de bajarle el precio, pero este jueves el analista político local, Rogelio Mallea en Tarde Trece se animó a disentir con ese punto de vista, asegurando que se trató de manifestaciones espontaneas y legítimas. ‘El pueblo cuando se manifiesta no se equivoca’, expresó.

En un primer momento de la charla, Mallea opinó sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó el martes 20 de diciembre el presidente. 'Es un mega decreto nunca antes usado por lo que genera cierta interpretación inconstitucional, violenta la relación con la oposición y de manera automática y espontánea, el pueblo, y no solo en la ciudad de Buenos Aires, se manifestó en contra con un cacerolazo que no veíamos desde el 2001', comenzó interpretando el analista político.

Luego aseguró que los cacerolazos encuentran su legitimidad en que hayan sido ciudadanos los que ganaron la calle de forma espontánea al conocer los 30 puntos leídos por el mandatario y que no haya habido dirigentes en la manifestación. ‘No había banderas políticas, no había banderas de agrupaciones sociales, de movimientos sociales, no había de sindicatos, sino que fue una cuestión espontánea', sostuvo.

'Muchos dicen que fue muy apresurado porque el decreto es tan extenso y tocas tantas normas que ni los expertos están condiciones de analizar punto por punto y eso tiene muchos puntos. Debería hacerse un estudio acabado a ver si se comprende algunas solicitudes hechas por gobernadores', manifestó luego.

Mallea aseguró que desde La Libertad Avanza buscan bajarle importancia a la movilización espontánea señalando que los que salieron a protestar a las calles de distintas partes del país, con el grueso frente al Congreso de la Nación, no leyeron todo el DNU, por lo cual no saben si los beneficiará o perjudicará. 'No hay que subestimar nunca ninguna expresión popular porque el pueblo así cuando vota no se equivoca, cuando sale a la calle tampoco se equivoca', expresó.

El analista político consideró que todas las medidas de este gobierno que lleva poco menos de dos semanas en el poder, se tratan de viejas recetas que en el país fracasaron y trajeron más angustia que alegría al pueblo. 'Ya esto lo hemos vivido los argentinos y parece que es una historia recurrente, como que es una llamada a intentar nuevamente por acá y así generan la esperanza en el pueblo, pero hasta ahora en los distintos sucesos históricos fue un fracaso', precisó.