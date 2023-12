FNS sin espectáculo final: actores locales entre la dura respuesta de Turismo y la incertidumbre

La decisión del Gobierno provincial de realizar la Fiesta Nacional del Sol (FNS) sin carrusel ni espectáculo final afectó a los actores sanjuaninos, quienes en cada edición tenían una participación importante. Ante esta situación, Luis Cravero, delegado de la Asociación de Actores Sanjuaninos contó en Tarde Trece que mantuvieron una reunión con el ministro de Turismo y Cultura, Guido Romero, quien les explicó que no tenían plata.

'El mismo día que recibimos la noticia pedimos una audiencia con el ministro y las autoridades nuevas de Cultura. Nos recibieron al otro día, y el ministro y el secretario nos explicaron que no tenían plata, que tenían 0$ en la cuenta y que estaban esperando a que el 10 de enero que les entre el presupuesto que tendrá Cultura y ahí decidirán cuáles son los pasos a seguir', contó Cravero.

A pesar de ya conocer esta dura realidad, los actores se encuentran en una gran incertidumbre. Ante este panorama, el delegado expresó: ‘A los actores y actrices les pedimos que tengan paciencia y que no se vuelvan locos porque no tienen la FNS. Mientras tanto tenemos que proyectar que vamos a hacer. Si no hay una fiesta para una sola noche, que haya un año de trabajo, que se estructure el calendario y que tengamos laburo durante todo el año'.