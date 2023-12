La RTO sigue siendo obligatoria: ¿subirá de precio en el corto plazo?

En las últimas horas se generó una enorme confusión respecto a la exigencia de la RTO en San Juan y la VTV en otros sectores del país. Las autoridades ya aclararon en varias ocasiones que esto seguirá siendo un requisito exigido para los conductores. En ese sentido, aseguraron que por ahora no está previsto efectuar un aumento en el costo de este procedimiento.

Esteban Lavado, gerente de uno de los talleres donde se realiza la Revisión Técnica Obligatoria, habló con el móvil de Canal 13 en medio de todas las dudas que surgieron recientemente. Acerca de esto mencionó que en el corto plazo no habría un incremento en los precios de este trámite.

Los montos que figuran en la página web de RTO

'Todavía no tenemos ninguna modificación en relación al último precio. No se ha hablado de una actualización. Si bien sabemos que en Mendoza recientemente han hecho aumentos, donde directamente cuesta más del doble de lo que cuesta San Juan, sabemos que hay un proyecto de ley que modifica en algunas cuestiones al RTO que eso lo tratarán después en tiempo y forma. Nosotros por ahora nos regulamos con el convenio provincial en cuanto a lo que es tarifas así que por ahora sin modificaciones', expresó.

Seguidamente, Lavado explicó que debido a esta situación inesperada que se vivió por informaciones erradas y malas interpretaciones del DNU, ellos pudieron charlar con autoridades de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ellos terminaron de confirmarles que nada ha cambiado respecto a esta normativa.

'La RTO sigue siendo una exigencia al igual que el seguro, eso lo dice la Ley Nacional de Tránsito que no ha sido derogada, modifica ni mencionada en el DNU. El jueves nos comunicamos con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y nos explicaron que en el DNU no podían poner todas las exigencias porque hay provincias que no están adheridas a esta ley, entonces no tienen RTO. Hay provincias que les piden otro tipo de documentación o habilitaciones que son las que se han dejado de lado', sentenció.