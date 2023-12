Perdió su casa en Navidad y pide trabajo para recuperarlo todo

Por la tarde - noche del pasado lunes 25 de diciembre se desató un peligroso incendio en una casa en Rawson, cuando un menor se encontraba dentro. Afortunadamente el joven no resultó herido, pero la familia sufrió importantes pérdidas materiales debido al fuego. Debido a esto el dueño de la vivienda le pidió ayuda a la gente no sólo con las donaciones que puedan darle, sino para conseguir trabajo de albañil para poder recuperar por sus propios medios todo lo que perdió.

Alberto Araya es el padre de la familia que vivió esta desafortunada situación en la Villa Nicolás Avellaneda, precisamente en el hogar ubicado en Gobernador Castro y José Carrascal. Al día siguiente de esta lamentable situación, el hombre le contó al móvil de Canal 13 cómo están transitando esta dura realidad justo en una época donde deberían estar celebrando por las festividades.

'Estoy sin palabras, no puedo describir esto. Después de tanto esfuerzo y tanto laburo lo perdí todo. Habrá que poner el pecho devuelta, que el señor nos ilumine y nos proteja para poder seguir teniendo fuerza para seguir trabajando. Le doy gracias a Dios que me hijo está con vida. Él me avisó y parecía que no llegaba más a mi casa para poder sacarlo. Llegué y vi a policías, bomberos, pero el alivio más grande fue cuando mi hijo me gritó que ya estaba afuera porque los vecinos lo sacaron', expresó.

Alberto se encontraba con el resto de su familia relajándose en una pileta. Si bien su hijo de 15 años también asistió a ese festejo, le pidió a su papá que lo llevara a su casa porque el día anterior había salido con su hermano, entonces se sentía cansado y quería dormir. Él accedió y lo acercó hasta su hogar para que pudiera estar tranquilo. Sin embargo, menos de una hora después todo se salió de control.

'Se quedó despierto tomando agua y sintió que tocaban el timbre fuerte. Cuando miró por la ventana de la cocina vio todas las llamas, el humo empezó a invadirlo hacia dentro. Él nunca se enteró cuando arrancó el incendio. Los Bomberos dijeron que fue producto del asado que habíamos hecho en la noche, pero nosotros lo terminamos a las 22:30. Hasta el otro día a las 19:00 no se va a prender fuego, se hubiese prendido a las 04:00 cuando llegó el viento fuerte. A esto lo quemaron, nos tiraron algo. Hay gente buena y gente mala, me tocó una gente mala en estos momentos porque estoy seguro que fue una maldad', manifestó.

Los vecinos de la zona se dieron cuenta de lo que ocurría y utilizando dos picos pudieron romper una ventana que estaba sellada con ladrillos. A través de ese hueco pudieron rescatar al adolescente y a sus mascotas. Si bien el hecho de que no haya heridos fue una gran noticia, las pérdidas materiales son muy considerables para esta familia sumado a que actualmente Alberto se encuentra sin trabajo.

'Es mi único alivio porque es la única familia que tengo, es una alegría grande ver que están todos bien. Lo material se que lo voy a recuperar con trabajo, tengo fe que el señor me va a conseguir trabajo porque en este momento estoy desempleado. En algún momento voy a recuperar todo lo perdido. Les agradecería en el alma que me den un trabajo para poder seguir adelante. El que pueda darme una mano con trabajo me ayudaría muchísimo y seguramente vaya a ser recompensado', sentenció.

Para cualquier persona que quiera ayudar a la familia Araya ya sea con cualquier tipo de donación, pero sobre todo ofreciéndole trabajo de albañil a Alberto, debe llamar al: 2645184585