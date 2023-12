Video: así fue el tenso momento que vivió el 'Grillo' en La Peatonal

Sobre el mediodía del pasado sábado 23 de diciembre se vivió un momento de mucha tensión en plena Peatonal sanjuanina. Esto se debe a que un artista sumamente conocido como el 'Grillo' se encontraba haciendo su típico show, hasta que un inspector apareció para interrumpirlo y pedirle que se retire. El móvil de Canal 13 estuvo presente y parte de esta situación fue captada en cámara.

El propio trabajador municipal habló con este medio explicando cuál era el motivo por el que él le exigía a Malbrán que se fuera de ese sitio. Él manifestó que el cantante efectivamente tenía permiso para presentarse en la Peatonal, pero no sobre el sector en el que se encontraba.

'Él tiene permiso en la ubicación calle Tucumán entre Laprida y Rivadavia, pero está sobre Rivadavia, no puede estar acá tiene que estar donde está el permiso. El inconveniente es que esté acá, debe estar donde se le otorgó el permiso. Yo respeto la ordenanza y el permiso. Cuando él quiere busca la electricidad. Yo tengo que hacer una acta a infracción y hacer el secuestro de los equipos, tengo las facultades para hacerlo', aclaró el inspector.

En ese sentido, el 'Grillo' aseguraba que donde él tenía habilitado trabajar no habían tomacorrientes funcionales además de que los mismos estaban bajos los fuertes rayos del sol sanjuanino. Sumado a esto, el vocalista aseguró que este inspector desde hace años que tiene enfrentamientos con él, manifestando que no le había pasado con los anteriores.

'Tengo el permiso hace 20 años y es entre la Tucumán entre Laprida y Rivadavia. El permiso me lo dieron así en el municipio porque por ahí nos movíamos dependiendo de donde hubiera corriente. El inspector, que sabe que tengo el permiso, me dice que me vaya de acá. Yo hace 20 años que canto acá y este señor hace 4 años que está jodiéndome, no se qué problema hay pero hace 4 años que por cualquier cosita viene a joder. Es ganas de joder nada más, me decía que baje el volumen pero hay una ley que te permite hasta ciertos decibeles, pero él pide que le baje el volumen porque él tiene ganas', manifestó el artista.