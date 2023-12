Alerta en la comunidad teatral por la ley que busca eliminar el Instituto Nacional del Teatro

El Gobierno que conduce Javier Milei elevó al Congreso de la Nación el paquete de leyes para encarar la reforma y desregulación del Estado. Entre la privatización de empresas estatales, la declaración de emergencia para dotar de superpoderes al presidente y otras modificaciones más se encuentra el paso de los fondos que le dan vida al Instituto Nacional del Teatro (INT) (y otras entidades más) a manos del Tesoro Nacional, lo que provocaría, por ahora, la eliminación de estas instituciones.

En San Juan es Andrea Terranova la representante del INT quien dialogó con Tarde 13 tras conocerse el proyecto enviado al Congreso y que deberá tratarse en las próximas semanas.

‘Nada de lo que no haya dicho está sucediendo. Hay una parte de todo esto que no me sorprende. Hay gente que fue incrédula a la hora de emitir su voto, pensando que estas cosas no iban a suceder’, comenzó Terranova apuntando directamente a las decisiones del presidente y cuestionando en cierta manera a un sector que votó por Milei.

La representante de los actores y actrices señaló que ‘esto es un proyecto de ley, donde también está la Conabip y desaparecería el Fondo Nacional de las Artes como organismo. Lo que se busca es direccionar los fondos que sostienen estas actividades hacia el Tesoro Nacional. El proyecto de ley no solo toca la cultura, sino también las jubilaciones y un montón de otras cosas’.

Para comprender cómo funciona el financiamiento y cuáles son los montos que llegan al instituto, Terranova dijo que ‘el Instituto este año, el presupuesto inicial fueron 162 millones por región el cual no llegó todo porque es un cálculo que se hace según el estimativo de recaudación. Lo que se destina es un porcentaje de la recaudación del Comfer (hoy Enacom), es un impuesto a la publicidad en televisión y un porcentaje del impuesto a los juegos pero eso no incluye lo digital, ni publicidad online ni juegos digitales. Hace años la recaudación viene siendo deficitariamente’.

Terranova explicó que ‘lo que busca la ley de asignaciones específicas es que siga recaudando pero que eso vaya al Tesoro Nacional y el instituto desaparece como instituto, por ende las representaciones, políticas destinadas al fomento, la Fiesta Provincial del Teatro, la Teatrina, las salas de teatro son imposibles que subsistan sin el apoyo porque al ser un derecho necesita ser subsidiado, nos paramos en la Cultura como un derecho no como un comercio’.

Sobre los pasos a seguir que deberá tener en cuenta el sector, la sanjuanina añadió: ‘Todavía el instituto existe, estamos hablando de un proyecto de ley que todavía no se trata. Creo que las acciones son hablar con los legisladores de cada provincia y ver qué van a hacer con este proyecto’.