Anuario internacional 2023: del intento de golpe en Brasil a la tensión entre Venezuela y Guyana

Este miércoles, en el cierre de su participación en Banda Ancha en este 2023, el politólogo de la UNSJ, Sergio Guzmán hizo un repaso por los hechos más destacados en el mundo del año. En el anuario internacional el profesional destacó desde el intento de golpe en Brasil a la tensión entre Venezuela y Guyana.

'Todo nos determina, todo influye, todo está relacionado, el mundo es interdependiente. El famoso efecto mariposa muchas veces se conjuga y se puede llegar a plasmar en los hechos naturales', precisó en el principio el profesional de la UNSJ.

Para empezar, el politólogo destacó lo sucedido el 8 de enero en Brasil con el intento de golpe de Estado por parte de los simpatizantes de Jair Bolsonaro. En el Palacio del Planalto, estos militantes de derecha intentaron tomar por asalto las instituciones gubernamentales. A propósito de este hecho Guzmán expresó: 'Un hecho inadmisible en tiempos de democracias que se suponen están solidificadas, ya consolidadas'.

Cabe destacar que este suceso ocurrió a siete días de haber asumido el presidente Luis Lula Da Silva. El jefe de Estado de Brasil no estaba en Brasilia, sino atendiendo y asistiendo a gente de San Pablo que habían sufrido una inundación.

'Hay que tener en cuenta en política internacional las respuestas que da un Estado ante una agresión. Esa respuesta debe ser proporcional al daño que se percibe como infligido. Esta situación es absolutamente desproporcionada. Es como siempre decimos, acá no hay buenos, por lo tanto, no debemos intentar tomar partido por uno o por otro, sino que las dos situaciones son absolutamente espantosas porque se pierden y se perdieron muchas vidas humanas', sostuvo Guzmán.

Para el cierre de este anuario internacional, el politólogo dejó para analizar un hecho que se produjo en diciembre. Se trata de la tensión que produjo el conflicto entre Venezuela y Guyana, en su disputa por el Esequibo. Para ello, el politólogo expuso dos imágenes, una en la que geográficamente muestra el territorio que se disputan estas dos nacionales y otra en la que los mandatarios de cada país se dan un tenso apretón de manos, en el marco de una reunión de San Vicente y Granadinas.

Guzmán ahondó en la actualidad del conflicto contando que se dio por esa situación una relativa distención. Este 'acuerdo' generó una tregua de 72 horas en la que acordaron no pasar al siguiente nivel que es la violencia, por lo que seguirán en trato diplomático. Es decir, conversando y no pasando a las armas. Puntualmente, en lo que se pusieron de acuerdo es en que en las explotaciones no van a avanzar.

El Esequivo es tan importante porque es riquísima en recursos naturales, pero fundamentalmente desde el 2015, producto de las exploraciones que no tenía autorizada pero que llevó adelante la Exón, fue el hallazgo de petróleo. Ahí es cuando apareció Estados Unidos haciendo 'oportunos' ejercicios militares en la región.

Por último, Guzmán, con todo el análisis expuesto, opinó que el 2023 no fue mejor que el 2022 en cuanto a eventos internacionales. 'Terminamos con más guerra, con más conflictos, con hambruna, terminando en el año quiebre en el que no existe más el calentamiento global, sino que entramos en la etapa de ebullición global. Esto es tristísimo, penoso y no quiere seleccionar las mejores noticias, pero hay que ser sinceros y por eso elegimos estas diez situaciones internacionales que resaltaron', cerró.