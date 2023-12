Denuncian el uso de cañones anti-tormentas: 'Bombardean las nubes, los animales se mueren'

En las últimas horas se viralizó un video donde se puede ver a un puestero sarmientino, seriamente abrumado por la falta de agua para regar las pasturas de donde se alimentan sus animales. Sumado a esto aseguró que deliberadamente hay gente en la zona que no permita que llueva, utilizando 'cañones anti-tormentas' con los que dispararían a las nubes para evitar las precipitaciones.

Carlos Romero es el hombre que contó en Banda Ancha la realidad agobiante que está transitando tanto él como sus colegas. Él tiene campos en la zona de El Acequión, donde sus animales se están muriendo por falta de pasto y de agua. Sin embargo, él aseguró que esto también se replica en Pedernal, Los Berros y Las Lagunas, entre otras zonas de Sarmiento.

'No están dejando llover los diferimientos. Bombardean apenas ven una nube. Es un daño muy grande el que nos están haciendo porque en todo el verano no llovió y los animales se están muriendo, todo se está secando. Tengo un potrerito y ya no llega el agua casi. Desde más de 2 kilómetros tengo que traer el agua en una manguera para regarlo día y noche para juntar un poquito de pasto para el invierno porque en esta temporada los campos suelen ser buenos, pero no están dejando llover', expresó.

El entrevistado aseguró que él pudo presenciar recientemente como disparaban estos cañones cerca de sus tierras. El puestero comentó que fue en horas de la madrugada, cuando estaba a punto de llover en ese punto de Sarmiento. Acerca de esto manifestó que dicho fenómeno climático no representaba un riesgo ya que no iba a granizar.

'Yo lo presencié porque estaba en el campo el 25 de diciembre a las 01:00 venía una lluvia, no una tormenta, que estaba iniciándose en el campo y la empezaron a bombardear. Parece que no saben distinguir cuando es una tormenta o una lluvia, ellos ven una nube y la empiezan a bombardear. En todo el verano no ha sido todo piedra, pero han bombardeado todo, tenemos todo el verano perdido y los animales se van a morir', relató.

Siguiendo en la misma línea, Romero contó que esta situación la viven desde hace años y que las autoridades salientes nunca los habrían ayudado a resolver este problema. En ese sentido le pidió a los funcionarios de Marcelo Orrego que los ayuden a que sus animales y los de sus colegas no se mueran por esta situación que ellos no pueden controlar.

Hablando del trabajo de los encargados de este sector, el entrevistado reveló que él y otros miembros del sector pudieron reunirse con la jueza de Sarmiento. Si bien la misma se comprometió a contactarse con Ambiente, todavía no habría obtenido una solución para los puesteros.

'Hubo una reunión en la que yo estuve presente donde había un encargado de los que tira bombas, porque son dos diferimientos los que tiran. Dijo que una jueza les dio autorización para bombardear. Le dije a la jueza que bombardear a la naturaleza era una locura. Tengo videos con animales muertos y amontonados. Van a las aguadas y se quedan ahí porque toman agua pero las panzadas no los dejan salir. La jueza iba a pedir a Ambiente una respuesta y todavía no nos hemos reunido otra vez. Ella se está por ir de feria y queremos una solución antes', sentenció.