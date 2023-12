En la puerta de una estafa: compraron lotes a una mutual y no les dan los terrenos

Poder dar un paso para alcanzar el sueño de la casa propia es algo que las personas, en el país, lo realizan con mucha expectativa. Porque los costos son altos para poder adquirir un terreno y en muchas ocasiones, en su totalidad o de manera parcial, los ahorros se van allí. Canal 13 estuvo presente en un reclamo que realizan 61 familias que le adquirieron un lote que comercializaba la Asociación Mutual de Empleados Públicos Provinciales y tras años de espera, aún no pueden contar con el terreno para poder comenzar a construir.

Los damnificados se reunieron en la puerta de la mutual, ubicada en calle 9 de Julio antes de Av. La Rioja. Allí reclamaron por el derecho de acceder al terreno por el que ya abonaron el dinero.

Así lo contó Leonardo Subire, una de las personas dañadas: ‘Compré un lote hace más de un año. Me dijeron que a los nueve meses me iba a entregar el lote urbanizado. Hay vecinos que lo compraron hace dos o tres años. No tenemos escritura, el loteo está sin urbanizar y no podemos tomar posesión. La abogada de la empresa nos dice que por un montón de situaciones legales ellos no pudieron escriturar’.

‘Ni el contrato, ni la posesión del lote tiene validez. En mi caso vendí un vehículo para pagar la cuota principal’, agregó Subire agregó que.

Sonia Falcón es abogada y acompaña a las personas que reclaman. La letrada explicó que ‘la mutual se comprometía a la urbanización para que los vecinos pudiesen tomar posesión del terreno hasta la escrituración’.

Falcón contó que ‘la mutual compró un terreno procedente de un trámite sucesorio. Hasta el día de hoy la mutual no hizo la escritura para luego hacer la parcelación correspondiente. No se han hecho los planos, ni de urbanización ni del proyecto del loteo’.

La mutual tuvo algunos contratiempos administrativos en cuanto a su funcionamiento y ante esto, Falcón señaló que ‘por la normalización de la mutual, estamos teniendo todas respuestas evasivas’.