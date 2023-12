Milei quiere evaluar docentes cada 5 años y desde UDAP aseguraron 'no tener miedo'

Dentro de la llamada 'Ley Ómnibus' que Javier Milei busca que se apruebe, se encuentra algo que prometió durante toda su campaña. Se trata de, en el corto plazo, evaluar y elevar la calidad educativa en el país. En ese marco se baraja la posibilidad de tomarle exámenes a los docentes cada 5 años para ver si están capacitados para educar a los jóvenes. Frente a esta posibilidad la máxima autoridad de UDAP dijo no tener miedo ya que aseguro que son evaluados cada año.

Patricia Quiroga, secretaria general de UDAP, habló en Banda Ancha acerca de la intención del líder de La Libertad Avanza de que de que los profesores deban 'revalidar sus capacidades y conocimientos cada cinco años'. En ese sentido reconoció que estuvieron analizando de qué trata esta propuesta.

'Lo estuvimos estudiando y dice que cuando te recibes hay que hacer un examen para ver si estás apto o no para dar clases. Para mi está mal porque entonces no creemos en la facultad y en el profesorado. Yo ya me recibí. Es como un abogado que se recibe y que le tienen que tomar examen para ver si está en condiciones de ser abogados, es no confiar en los profesionales que tenemos. Después dice que cada 5 años debemos ser evaluados. Los docentes somos evaluados todos los años', declaró.

Dando detalles de porque no le genera una gran preocupación esta idea, explicó que los educadores ya tienen un concepto que les colocan sus superiores. Sumado a esto también constantemente se están escribiendo en junta donde demuestran todas sus especialidades más allá de que ya tengan un cargo como titulares o sea un profesional que busca aplicar para un cargo.

Sumado a esto explicó que ellos siempre siguen perfeccionándose y adquiriendo nuevos conocimientos mediante diferentes capacitaciones. Además, recordó que ellos son uno de los pocos trabajadores que obtienen un puesto luego de concursar y no por ser elegidos a dedo.

'No nos da miedo porque siempre lo hacemos. Veremos porque todavía no está escrito como se va a realizar, pero a nosotros no nos da miedo porque siempre nos estamos especializando, haciendo algún tipo de curso. Hay que ver primero quien nos va a valuar y con qué criterio. El estatuto nos da estabilidad de primero ser suplentes, después interino y después concursamos, que somos de los únicos que debemos concursar para ganar nuestro cargo titular. Para los cargos concursamos, nadie nos da a dedo el puesto. Nos ponen puntaje y hacemos concurso de ascenso. Hay que ver que es lo que pretenden', sentenció.

Por último, Quiroga opinó acerca de otro de los apartados de esta extensa 'Ley Ómnibus'. Se trata de la intención del mandatario de eliminar la movilidad jubilatoria, para que se defina cada cierto periodo de tiempo cuánto se aumentarán las jubilaciones mediante decretos. Sobre esto mencionó que si realmente se hace a criterio de la inflación, le parece espectacular.