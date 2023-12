Preocupación de las Bibliotecas Populares locales por el desfinanciamiento que pretende aplicarles Nación

Graves consecuencias son las que vaticinan los representantes sanjuaninos de las Bibliotecas Populares por uno de los puntos incluido en la Ley Ómnibus. Después de que el miércoles 27 de diciembre el presidente Javier Milei la mandara al Congreso, las repercusiones de este espacio no se hicieron esperar. Incluso a nivel nacional, donde este jueves, vía zoom, las autoridades de este sector de la culturase reunieron para ordenarse en un plan de lucha, según comentó a Diario 13, María del Carmen Muñoz, presidenta de la Federación de Bibliotecas Popular de San Juan.

La representante de las Bibliotecas Populares sanjuanina contó que en la comisión virtual todos mostraron preocupación por desfinanciamiento que sufrirán por parte de CONAVIP. En tanto que señaló que a nivel provincial todavía no saben cómo será el trato con el nuevo director, tras el mandato cumplido de su antecesora en el cargo, la chimbera Liliana Alanís.

Muñoz aseguró que las bibliotecas populares sanjuaninas no podrán subsistir si desde Nación les bajan el pulgar en cuanto a fondos. Para estos sectores de la cultura les 'será imposible subsistir con el pago de las cuotas de los socios', ya que estas en la mayoría de los casos son representativas.

La representante sanjuanina indicó que, si se aprueba esta Ley Ómnibus, al no contar con el financiamiento que vienen recibiendo les será prácticamente imposible viajar a Buenos Aires para participar de la Feria del Libro, que es la más grande del país. Por lo cual, al no ser parte de las próximas ediciones de este importante evento, no podrán sumar nuevos libros a sus estantes de esta feria, donde las bibliotecas aprovechan para nutrirse ya que es más barato.

Otros de los puntos que los puntos que los perjudica en este desfinanciamiento son la eliminación de las especificaciones del objeto de los subsidios, desaparición de la Junta Representativa y por ende que las Bibliotecas elijan a sus representantes ante la Comisión y que los vocales y el secretario no perciben remuneración, por lo que tendrán que trabajar ad honorem.