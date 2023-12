Las farmacias protestaron contra el DNU de Milei porque estimulará el mercado negro

El sector farmacéutico protestó durante la jornada de este viernes ante el DNU del presidente Javier Milei por considerar que hay medidas que los afectan de lleno. Durante un lapso cerraron las puertas de las farmacias y se dedicaron a extender solamente por ventanilla. En ese sentido, el presidente del Colegio Farmacéutico, Mauricio Barceló, señaló una buena adhesión que tuvo la medida.

‘La convocatoria fue bastante buena aunque no todas las farmacias tomaron esta causa, hay algunas que decidieron abrir sus puertas. No obstante nosotros atendimos por ventanilla de turno solamente una hora y esta medida exceptuaba a ancianos, mujeres embarazadas o con chicos pequeños’, expresó Barceló brindando un panorama del impacto que tuvo la medida en la provincia.

Acerca de porqué se concretó esta protesta, señaló que ‘es grave que cualquier comercio pueda expender medicamento de venta libre. El medicamento de venta libre no significa que se pueda vender en cualquier lugar, sino que no requiera de receta médica pero debe estar bajo el patrocinio o potestad de un profesional farmacéutico porque no estamos hablando de una lechuga, hablamos de un medicamento que son productos químicos y no porque sean de venta libre no tienen peligrosidad’.

‘De esta manera se favorece el mercado negro del medicamento, medicamentos ilegítimos, falsificados, mal conservados, sin el respaldo de un profesional farmacéutico y obviamente se estimula el mercado negro, una serie de cuestiones que las consideramos realmente graves’, explicó Barceló en Tarde 13.