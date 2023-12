Subió a un remis y perdió 51 mil pesos

Esther González es una abuela de Villa Lerga, departamento Rawson, quien pasó un momento amargo el pasado jueves. Es que la mujer perdió su monedero negro en un remis, cuando venía de la casa de su hija. Perdió 51 mil pesos, lo que la tiene angustiada a días de terminar el año.

La señora dice que se bajó del remis en inmediaciones de calles Cenobia Bustos y Catamarca, del mismo departamento. Venía con su nieto y de una manera que no comprende perdió el dinero de su jubilación mínima. Fue entonces que una vecina, la ayudó e hizo un aviso que difundió por sus redes sociales. 'Yo creo que se me cayó en el asiento o en el piso del auto. Ojalá no le pase a nadie', indicó.

Entonces, se quedó a la deriva y apoyada por su familia subsiste hasta cobrar su próximo sueldo. Y añadió: 'yo no se si lo voy a recuperar y no le echo la culpa al remisero. Sólo espero que haciéndose pública esta noticia, no le pase a nadie más y se fijen bien tener sus pertenencias antes de bajar de los taxis o remises', expresó la damnificada.

Por lo que, si alguien encontró el monedero o quiere colaborar con la señora, puede comunicarse al 264 5690265.