Imborrable: el veterano que fue a la cancha y lo echaron por su vestimenta de Malvinas

Héctor Naveda además de ser Veterano de Malvinas es reconocido por su trayectoria en el Club San Martín como director técnico de diferentes categorías.

Contó el 23 de mayo pasado en exclusivo a Canal 13 la amarga experiencia que lo haría famoso involuntariamente por la trascendencia del hecho. Quiso ingresar a la cancha de fútbol del Estadio del Bicentenario como siempre anda, vestido con alusiones a las Islas Malvinas, pero no se lo permitieron por disposiciones de la FIFA en medio de una competencia internacional como es el Mundial Sub 20.

El hecho hirió los sentimientos patrióticos de los Argentinos y particularmente de Héctor que explicó conmocionado lo que sintió cuando le pasó lo que le pasó en presencia de su nieto a quien por primera vez llevaba a la cancha a un evento de tan importante envergadura.

“Nunca pensé que me fuera a ocurrir lo que me ocurrió hoy en mi provincia”, dijo. “Cuando voy a ingresar al estadio me dicen que no puedo, digo: ¿por qué?” a lo que le respondieron, “porque está con una gorra de Malvinas”.

“Qué culpa tengo yo de haber sido de ser veterano Malvinas, entonces me hicieron sacar por la policía”, a lo que agregó, “mi enojo y mi vergüenza no fue por mí, fue porque iba con mi nieto primera vez”.

Noticias Relacionadas Un veterano de Malvinas recorre en moto el país con un proyecto esperanzador

El caso de Naveda puso en tela de juicio las disposiciones de la FIFA para este tipo de competencia en medio de una fuerte polémica. Lo que vino después fue una disculpa del entonces Gobernador Sergio Uñac y otras autoridades aunque no eran directamente responsables de lo que pasó.