Con dudas y mucha emoción, así esperan la transición en la Residencia Eva Perón

El equipo que conduce la Residencia Eva Duarte de Perón, deberá dejar su cargo luego de 8 años de trabajo en dicho establecimiento. Si bien esto les genera una gran tristeza y emoción, también se encuentran atravesando un momento de gran incertidumbre ya que todavía no se ha contactado con ellos nadie de la futura gestión.

Sonia Recabarren, la directora de la mencionada residencia, contó cuáles son sus sensaciones luego de haber esta casi una década de su vida en dicha institución dedicada a los abuelitos de la provincia. En ese sentido contó que se emociona cada vez que tiene que hablar de los residentes con los que compartió todo este tiempo.

'Me pone muy triste eso pero uno tiene que cumplir una etapa, todavía no he tenido comunicación con quien va a reemplazarme. Quiero que sea pronto para poder decirle en lo que hemos trabajado, ellos sabrán lo que continúan y lo que no pero. Creo que lo que se ha hecho bien debe seguir o mejorarse incluso. Siempre pensando en el bien de las personas mayores, en escucharlos. Este no es un lugar como antes de que era donde venían a abandonar a las personas mayores sino donde trabajamos por sus derechos', expresó.

Sumado a esto, Recabarren contó que está tan implicada con el trabajo en favor de los ancianos, que ella decidió seguir especializándose en esta materia. El objetivo es poder seguir colaborando con ellos desde la posición en la que le toque, una vez que abandone la residencia Eva Perón.

'Los mejores años he pasado y seguro que me voy a emocionar. Decirles a ellos que sigan haciéndose escuchar y que todo lo que quieran lo van a lograr. Han podido lograr estudiar, capacitarse, hoy en día tenemos muchos talleres muy importantes que surgen de ellos. Me especialicé, ahora soy Licenciada en Gerontología para poder trabajando por ellos desde donde me toque', manifestó.

Por último, la autoridad contó que el cierre de gestión se dio con un broche de oro, ya que lograron concretar algo que tenían pendiente desde hace tiempo. Se trataba de la remodelación del sector de psiquiatría que tienen en este establecimiento.

'Nos había quedado algo pendiente porque durante estos años se han realizado distintas remodelaciones, se trabajó mucho en la capacitación e incorporación de personal, pero nos faltaba el sector de psiquiatría y ahora logramos concretar su remodelación. Esto para mi es muy importante, me voy con el sentimiento de una función cumplida. En este sector van a tener un comedor amplio e iluminado, sala de estar, sala de juegos y ahora hemos podido dividir el dormitorio de hombres y mujeres, porque antes eran grandes pabellones compartidos', sentenció.