Denunció a un DAI por presunta agresión: 'no puedo meter a mi hijo en la jaula con esa bestia'

Una mamá de la escuela Santiago Del Estero denunció que un DAI agredió a su hijo. Noelia Jofre, charló con Cien por Hora sobre el calvario que vive. Incluso mencionó que la Directora hostiga a su familia.

La mujer, señaló que ella radicó la denuncia en la seccional policial, y en el Ministerio de Educación. Noelia Jofré dijo que un maestro DAI lo agredió de manera psíquica y verbal a su hijo. "Nosotros lo informamos a la escuela y no tomaron ninguna medida", mencionó la mujer.

Según señaló, por razones desconocidas agredió al menor en un momento en que la maestra sale del aula. Este DAI, se levantó muy enojado "lo levanta mi hijo del brazo le dijo p**** secamente lo saca del aula y le cierra la puerta. Luego llevo a cabo el mismo procedimiento con otro niño", mencionó Noelia. En el segundo caso, la agresión fue mayor, por los dolores que sintió el menor. Inclusive, los pequeños de 8 años recibieron amenazas.

Esto no fue confesado por los pequeños de inmediato, sino que en los posteriores días los padres notaron las secuelas. Incluso pedían no ir porque había un hombre con 'cara monstruo'. "La madre del otro niño también hizo un acta en la escuela. Yo pedí una perimetral y todavía no hay respuesta, nadie se hace cargo", dijo Noelia.

Otro de los datos que mencionó es que ella es hostigada por la directora de las escuela debido a que radicó una queja en Educación sobre actividades no acordes. Esto se debe a que la autoridad escolar, según Noelia, lleva a cabo recaudaciones en el establecimiento sin permiso del ministerio. Del mismo modo mencionó que la directora "hace campaña política con la imagen de nuestros hijos sin autorización de los padres".

"Nosotros recibimos hostigamiento por parte de la directora desde hace bastante tiempo. El año pasado por acta, ella no se puede dirigir a nosotros. Pero a veces nos increpa o no nos deja ingresar. Y todo porque no somos afines en su ideología política", aludió.



En esta línea, debido a las quejas de la madre, sus hijos también fueron afectados e incluso golpeados por sus compañeros de clase. También explicó que no espera muchas acciones por parte de la escuela porque el DAI es familiar de la docente de su hijo, quien ya estuvo presa en el 2021.

"En el Ministerio me propusieron que mis hijos vayan a rendir las últimas evaluaciones porque tienen notas excelentes", indicó. Además sumó: "yo no puedo meter a mi hijo en la jaula con esa bestia, el daño psicológico que les están haciendo a mis hijos es terrible", añadió. Esto se debe a que sus 3 hijos no asisten al colegio y están siendo obligados a un cambio para el próximo año.