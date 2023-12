Este martes por la mañana quedó inaugurado el nuevo Laboratorio de Producción de Aceite Medicinal de Cannabis, que se ubica en Rivadavia. Desde allí dialogó con la prensa la ministra de Salud, Alejandra Venerando, quien además dio detalles de en qué estado queda la salud pública sanjuanina en el cambio de gestión.

"Estamos muy felices de poder hacer hoy la inauguración de este laboratorio de extracción, se ha esperado y trabajado mucho, a pesar de las dificultades que ha tenido por la pandemia, hoy poder estar lanzando nuestro aceite medicinal para nosotros es muy importante", dijo.

"Indudablemente hay que seguir trabajando, es una apuesta científica y de salud muy importante que no solamente le va a dar prosperidad a la provincia en materia sanitaria si no también en materia industrial", agregó la Ministra.

"Nosotros creemos que independientemente de los tiempos queremos dejar inaugurado no solo el laboratorio. Nos vamos inaugurando un montón de cosas así que eso nos pone felices", dijo Venerando.

Acerca del estado de la salud pública en San Juan que deja luego de su gestión, Venerando expresó que "nosotros haciendo un balance desde el ingreso hemos llegado a cumplimentar y aumentar la planta en materia sanitaria, no solo en matera profesional si no también no profesional. Hemos duplicado la cantidad de recurso humano que teníamos al comienzo. Se han hecho numerosas políticas", destacó.