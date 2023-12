Habló el hombre que se encadenó en el Penal: 'Mi sueldo estuvo congelado 5 años'

Durante el pasado lunes 4 de diciembre, algo inusual ocurrió en la entrada al Servicio Penitenciario de San Juan. Se trataba de un hombre que trabajó por años en dicho establecimiento, se encadenó en el ingreso principal, para hacer un reclamo. Esta persona contó que llevaba más de 5 años con su sueldo congelado. Gracias a esta medida de fuerza, finalmente recibió una respuesta satisfactoria.

Juan Pérez, el penitenciario jubilado en cuestión, contó en Cien por Hora cómo surgió esta decisión de encadenarse en el frente de la unidad carcelaria. En ese sentido manifestó que afortunadamente nadie lo trató de manera agresiva y que le permitieron manifestarse hasta que las autoridades pertinentes se pusieron en contacto con él.

'El lunes por la mañana decidí presentarme en el Servicio Penitenciario que fue el lugar donde yo realicé mis actividades para pedir una actualización de mi sueldo. Llevo una lucha de 5 años porque mi sueldo está congelado. Fue con éxito porque la gente de ANSES se movilizó, como así también las autoridades del Penal debido a la medida de fuerza mía. Los penitenciarios también pusieron de su parte para que todo se desarrollara ordenadamente', expresó.

Si bien la orden había sido que lo detuvieran al estar alterando el orden público, una comisaria mayor que estaba presente se acercó a él para charlar. Pérez contó que desde un principio esta mujer entendió su necesidad y que ella fue una pieza clave para que se agilizara su contacto con las autoridades.

'Estuve en una reunión a la cual acudí con el director del Penal, en la cual se llegó a un acuerdo donde dejamos asentado que yo aceptaba la propuesta si se cumplía en tiempos cortos para que se me actualizara la liquidación de todo lo que se me adeuda. Agoté todos los medios para que me dieran una respuesta favorable. Había hablado con el secretario de Seguridad, con la gente de ANSES y con autoridades del Servicio Penitenciario. El tiempo iba pasando y me mandaban de un lado a otro. En 5 años el gobierno no respondió a mis necesidades siendo que mi sueldo estaba congelado. Ahora me han dejado conforme', contó.

Por último, el penitenciario jubilado explicó el insólito motivo que le dieron para justificar esta demora de más de 5 años en la actualización de sus haberes. Además, reveló que él no es el único afectado, sino que hay muchos de sus colegas que están en su misma situación pero que no han tomado una medida de fuerza como la que concretó él durante el pasado lunes.

'Era porque a veces se tienen que ir cambiando los ítems cuando está en proceso un expediente, tienen que ir modificándolo y a veces informan algo mal, entonces ANSES tiene que reenviarlo nuevamente para que sea reordenado y así fue pasando el tiempo. Yo les preguntaba porque se tiene que hacer con los expedientes físicos y no utilizando los medios digitales que tenemos ahora que hace que todo vuele. Me dijeron que si había alguna falencia con el expediente lo iban a resolver digitalmente. Hay compañeros que todavía no pueden cobrar sus salarios. Queremos más velocidad en los trámites jubilatorios', sentenció.