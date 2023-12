Higiene del sueño: razones para dormir por lo menos 8 horas cada noche

Como cada martes en Banda Ancha, llevó adelante su nueva columna semanal el psicólogo Raúl Ontiveros, quien en este caso se refirió a la higiene del sueño y dio razones para dormir por lo menos 8 horas cada noche.

Ontiveros comenzó explicando que "cuando hablamos de higiene del sueño es una serie de medidas, de decisiones, de estructuras, disciplina, que tiene que ver con proveerle a esta función del sueño el debido respeto y el debido desarrollo para que pueda brindar todas las características".

"Siempre recuerdo que cuando era niño decía esto de dormir 8 horas significa que un tercio de nuestra vida la pasamos durmiendo, lo veía como una pérdida. Cuando entendemos a qué se debe el sueño justamente es la mejor inversión", agregó.

También detalló que "hay muchas maneras en que este sueño que se ha ido deteriorando en su calidad y las implicancias que nosotros vemos. Hay algo que hoy en día sabemos, desde nuestro cerebro, tenemos una glándula pineal que se llama, que es una especie de fotocélula que se va a activar con la luz del día y a medida que la luz del día se vaya apagando, esa glándula va a ir disminuyendo su actividad".

"Sucede que la modernidad trajo diferentes tipos de luces artificiales, mucho más concentradas que tienen que ver con haces de luces. La glándula percibe luz, no le importan si son artificiales o naturales. Entonces tenemos prendida la luz, la computadora, ni hablar de la tele, ni hablar de la tablet, el celular", dijo el psicólogo.

Ontiveros explicó que si uno no descansa bien "nuestro cuerpo nos va a pasar factura primero porque a las 10, 11 de la mañana del otro día estamos como zombies, pero también por una serie de cosas. Primero que el cuerpo no ha dado lugar a la regénesis. La regénesis significa que en la noche, no en el día, no a esta hora, en la noche y durmiendo, se van a eliminar células muertas y se van reproducir células nuevas, entre ellas nuestras neuronas".

"Por eso se dice que nos despertamos más jóvenes que lo que nos acostamos, porque nos despertamos con células nuevas y eliminamos células que no sirven", agregó. Y destacó que "por lo tanto el buen dormir hace al rejuvenecimiento o por lo menos a un detener ese envejecimiento natural".