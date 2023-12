Inauguraron el nuevo laboratorio de aceite de cannabis medicinal en San Juan

Este martes por la mañana se llevó adelante el acto de inauguración del Laboratorio de Producción de Aceite Medicinal de Cannabis, en el Módulo 4 del Hospital Julieta Lanteri, en Rivadavia.

Desde allí, Roberto Correa, presidente de CANME San Juan, dialogó al respecto con Canal 13. "Indudablemente hoy es un hito para nuestra provincia en este tema porque después de 4 años de arduo trabajo podemos terminar esta gestión entregándole a la sociedad un producto medicinal confiable, que es muy requerido por pacientes que tienen epilepsia refractaria y que hoy el Ministerio de Salud Pública hoy tiene que comprarlo para poveerseló a los pacientes. A partir de hoy este producto llega al Min de Salud Pública gratuitamente y será distribuido entre los pacientes que lo ocupan".

Luego Correa manifestó que "hoy está autorizada el laboratorio que vamos a poner en funcionamiento, por el Ministerio de Salud Pública, está construido con todas las medidas exigidas por ANMAT para producir un producto medicinal, y a partir de ahora quedará en las nuevas autoridades el resto de los trámites para que ANMAT autorice la comercialización en el resto del país".

Acerca de la transición, ya que dejará de ocupar ese cargo en los próximos días, explicó que "yo he tenido contactos con el futuro ministro de Salud Pública quien me ha adelantado que el día de mañana vamos a tener la primera reunión con la persona que me va a reemplazar para poder empezar a transferir toda la información y el manejo de la empresa".

Mirá el video insertado al principio de la nota con todas las declaraciones.