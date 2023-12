Benavente se va con una gran preocupación: 'No estoy esperanzada'

Como el resto de sus colegas, la actual secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación dejará su cargo el 10 de diciembre. Sin embargo, durante este último día hábil de su gestión, opinó acerca de lo que se viene para esta cartera. En ese sentido mencionó que ella ha estado a disposición en todo momento, pero que 'no está esperanzada' por lo que se viene.

Marita Benavente habló en Banda Ancha desde su oficina, días antes de tener que abandonar ese lugar de trabajo que la acompañó los últimos años. En ese marco, habló con tristeza acerca de la baja de categoría que sufrirá la SECITI por decisión de las próximas autoridades provinciales.

'Hicimos el cierre con la escribana mayor de Gobierno y con Gustavo Fernández, que estuvo acá contándonos que el Ministerio de Producción va a incorporar una Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Baja de rango la Secretaría de Ciencia y yo he sido muy abierta a esta transición, he dado todo. Con mucha responsabilidad porque tenemos que tener la mirada de Estado, la continuidad de los actos públicos, no podemos suspender lo que está en marcha', expresó.

Por otro lado, además de este cambio en el rango de la Secretaría, Benavente contó cuál es realmente la cuestión que más miedo le genera. Se trata de que no habrán incrementos presupuestarios para esta cartera en 2024, sino que seguirán con la misma cantidad de dinero que para el ciclo actual, a pesar del proceso inflacionario que asedia al país.

'Me entrego al contexto, no renuncio a hablar de lo que vamos a tener que hablar. Espero que a Argentina le vaya bien, pero los augurios no me permiten estar muy esperanzada. Me preocupa que no haya presupuesto, que los fondos de 2023 sean los mismos para 2024. Como docente universitaria me preocupa muchísimo porque cerramos el año con una inflación altísima de más de 120%. Eso implica un enorme ajuste ya desde el arranque ¿qué podés comprar hoy con el mismo dinero que tenías hace 1 año?', reflexionó.