Mirá quienes ocuparán dos cargos vitales que tiene Seguridad en San Juan

Con el paso de los días Marcelo Orrego ha ido confirmando quienes serán los funcionarios que lo acompañarán en su gestión. Recientemente se supo que Gustavo Sánchez será el nuevo secretario de Seguridad. Justamente esta autoridad le confirmó a Canal 13 este jueves, que una mujer será la nueva subsecretaria del sector y reveló el nombre del nuevo director del Penal.

El comisario retirado Sánchez, contó en Cien por Hora quienes serán los profesionales que ocuparán dos de los cargos más importantes que tiene esta cartera. Se trata de dos abogados que a partir del lunes 11 de diciembre comenzarán a desempeñar sus nuevas funciones.

'Por primera vez va a ser una mujer quien esté en la Subsecretaría de Seguridad, es una abogada. Será la Dra. Sandra Chamorro que le da mucha juventud al área y una gran experiencia profesional en el área administrativa que va a dar un cambio de posiciones importante. También tenemos definido ya el Servicio Penitenciario, que estará a cargo del Dr. Enrique Delgado que es oficial retirado de esa unidad y también es abogado. En el anterior gobierno, fue director de Migraciones', contó.

Seguidamente el futuro secretario manifestó que, si bien ya tiene armado prácticamente todo su equipo de trabajo, hay un cargo importante que se definirá más adelante. Se trata nada más ni nada menos que de la subjefatura de la Policía de San Juan.

'El Dr. Orrego desde el primer momento que me designó me pidió que arme mi equipo y que contaba con todo su respaldo. Con ese impulso ya conformé gran parte de la Secretaría de Seguridad. En la Jefatura de la Policía estará el Comisario General retirado, Eduardo Ramón Lirola. La subjefatura todavía no se define, en tanto se hará con posterioridad, una vez que el comisario Lirola haya asumido y lo podamos evaluar en conjunto', sentenció.