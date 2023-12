Con parroquia a pleno, los fieles sanjuaninos acudieron a la misa de la Inmaculada

Como cada 8 de diciembre, se esta llevando acabo la misa de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Este es un día especial para los creyentes, por el móvil de Canal 13 estuvo en el lugar.

"La virgen es muy milagrosa, he pedido muchísimo y he tenido muchos contratiempos, he perdido muchos seres queridos y otros han sanado. Por eso vengo a agradecerle", comentó una sanjuanina emocionada por llegar hasta la iglesia. La mujer agregó "a la virgen hay que pedirle".

Otro de los sanjuaninos en el lugar, mencionó "este fin de año llego con mucha fe". Cabe mencionar que la misa se está desarrollando ya desde las 8 de la mañana, pero minuto a minuto van llegando personas al lugar, porque es un día especial para la virgen.

Es así como uno de sus fieles comentó en este medio: "acá venimos a cumplir con ella, siempre pedimos, siempre nos da muchas bendiciones. Es lo que podemos hacer en este momento". Según añadió "siempre se piensa en la familia, en el trabajo, en la comunidad y que a todos nos vaya bien".

Es menester decir que la parroquia está totalmente completa, hay gente que permanece para escuchando la palabra Javier Zavala quien es el sacerdote que está desarrollando la misa. Según mencionaron, esta jornada habrá actividades permanentes, al igual que el sábado 9 de diciembre, teniendo en cuenta la conmemoración del día de la Inmaculada en la Concepción de la Virgen María.