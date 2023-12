El dolor de una abogada sanjuanina que espera tener justicia, tras ocho años de espera

Una ex agente policial y actual abogada sanjuanina llamada Paola Vargas, que el 30 de junio de 2015 denunció que era víctima de violencia de género, contó que tras ocho años de espera la justicia iniciará el juicio contra su ex pareja. El acusado, llamado Hugo Raúl Torres, se sentará ante el juez el próximo lunes 11 de diciembre en horas de la mañana. Según la damnificada, su ex pareja, es un ex comisario de la Fuerza de la provincia de San Juan y desde el año 2010, hizo que la letrada viviera lo peor que una persona puede pasar, estando en pareja.

'Tengo grabados a fuego todas los momentos que viví con esta persona, viví un infierno. El proceso es muy duro y cuesta sudor y lágrimas, para aceptarlo y salir adelante', expresó Paola Vargas, a días del juicio.

Vargas se separó en 2010, tras 7 años de relación de pareja. Y aseguró que el hombre, llegó a colocarle tras su lejanía, ‘miguelitos'(arma simple formada por tres o cuatro púas afiladas) dentro de su casa para hacerle daño. Además, el acusado llegó a echarle esmalte sintético en su auto, dejarle cartas con groserías, insultos y amenazas, mezcladas con algunos discos de películas y videos románticos.

Luego de la primera denuncia por violencia, en octubre de 2016, Torres fue nuevamente denunciado por Vargas, por delito de coacción, lo que agravó su situación judicial y permitió que este fuera procesado. De acuerdo a los dichos de Vargas, el hombre fue a su domicilio una vez más y la amenazó. 'Yo tengo muchas influencias y te voy a matar de la manera que yo quiero. La justicia está de min parte', le habría dicho a la damnificada, mientras ella estaba en su casa. A raíz de ello, Vargas lo denunció en Fiscalía en el Tercer Juzgado de Instrucción donde el doctor Adárvez, decidió procesar a Torres.

Cabe mencionar, que fue difícil para Vargas acusar al ex comisario porque, hubo policías que lo respaldaban tras conocer que había sido denunciado. Las dos sedes policiales fueron: la Comisaría de la Mujer y la Seccional 20ma. Ante esta situación, la mujer se dirigió hasta la oficina de Control de Gestión, y dieron lugar a su reclamo comprobando que esto estaba sucediendo. En consecuencia, le iniciaron sumario a cinco efectivos de la fuerza policial.

'A mis denuncias las archivaban, eran denuncias penales y las convertían en expedientes contravencionales. En ese momento se les inició un sumario administrativo a cinco funcionarios policiales, porque era evidente que a mi ex pareja la estaban ayudando', indicó Paola este medio.

Tras el largo proceso que le tocó atravesar, Vargas se encuentra esperanzada en tener justicia, luego de los periodos violentos de los que fue víctima. 'Yo confío en la justicia, dicen que no hay pero yo digo que si hay aunque a veces sea lenta', cerró Paola Vargas.