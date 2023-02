“Me acusaron de matar a mi hermana”: la historia detrás del trágico ascenso al Mercedario hace 42 años

En una entrevista exclusiva con Canal 13, Corina Altamirano, hermana de Marta Emilia Altamirano, 'Paty', la joven tucumana que se presume podría ser el cuerpo de una mujer rescatado en el Cerro Mercedario que se perdió en un ascenso hace 42 años, dio detalles nunca revelados.

En primera persona, el relató de la expedición que iniciaron el 23 de marzo de 1981 en la recta final de la Dictadura Militar Argentina: Corina y Martha ‘Paty’ Altamirano, junto al italiano Sergio Bossini llegaron a la provincia para con el objetivo de tocar el cielo y solo volvieron dos de ellos, con el peso de una montaña sobre sus hombros: perdieron a un ser querido y fueron acusados de haberlo matado.

“Cuando yo tenía 21 años se habló tanto, recién había fallecido mi hermana y se dijeron tantas historias, que éramos unos inexpertos o que Sergio era nuestra pareja”, contó Corina, aunque eso no fue lo peor.

“Cuando bajamos en Barreal, la Policía en esa época nos hizo un prontuario, me acusaron de matar a mi hermana”, dijo acongojada y agregó, “yo a los 21 años pensaba, no puede ser que esto esté ocurriendo, es injusto porque no es verdad”.

Les hicieron una investigación, les sacaron fotos, tomaron un rollo de fotos de la expedición que jamás pudieron recuperar. “Eran épocas difíciles en el proceso, las cosas se movían de distinta manera que ahora. Entiendo que por eso desapareció también el material de archivo de lo que le pasó a mi hermana”, dijo en relación a la poca información disponible sobre el caso en la provincia.

Sin embargo, por medio de un contacto de la madre de ambas en el Ejército, los sobrevivientes pudieron regresar a su provincia. “En ese entonces nos fueron a buscar en un helicóptero y todo se solucionó, esas cosas pasan y yo estoy acá para decir que ojalá no vuelvan a pasar”, finalizó.

Expectativas por el ADN

Como parte de la investigación, les harán una prueba de ADN a sus padres, la cual terminará de resolver esta gran duda. Las autoridades de Tucumán le extraerán una muestra de ADN a los padres de Patty. Esto tiene el objetivo de que luego las mismas sean comparadas con las del cadáver hallado. Corina dijo estar segura en un 100% de que se trata de su hermana.

Este análisis demorar entre 7 y 10 días siempre y cuando del tejido blando se haya obtenido células con el ADN completo. Si esto no es así se analizarían los huesos. Cuando lleguen las muestras de los padres será idéntico el proceso, también demorará unos 7 o 10 días. Una vez que estén los dos ADN, se comparan. Si se da el porcentaje de que es la hija de ellos, se harán los trámites para entregarles el cuerpo.