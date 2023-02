Los amigos de Emi Voiro organizaron una creativa movida solidaria y vos podés sumarte

A los amigos de la infancia del artista sanjuanino Emi Voiro, que atraviesa un delicado estado de salud desde que sufrió un gran accidente el lunes 30 de enero en Rivadavia, se les ocurrió una ingeniosa idea para recaudar fondos y poder ayudar en su recuperación: un fútbol solidario.

José Tobal, uno de los amigos de Emi del barrio San Martín, "de la infancia", dio detalles a Canal 13 de la gran movida a la cual vos podés sumarte. Tendrá lugar este sábado 11 de febrero a partir de las 18:30 en el Playón del barrio San Martín.

"Lo organizamos un grupo de amigos de Emi de la infancia, que queríamos colaborar y ayudar por la situación que está pasando. La idea era dar una mano. Empezamos a pensar en hacer un partido de fútbol, lo largamos en el grupo, se empezaron a sumar amigos y se hizo más grande", contó José sobre cómo surgió la idea.

Por Emi incluso un amigo que actualmente reside en Buenos Aires llegará a ser parte de este "torneo", donde además habrá sorteo y premios. "Un amigo consiguió a través de la Municipalidad de la Capital una bicicleta; también donaron un reloj deportivo y una camiseta de Argentina; todo eso se sorteará luego de los partidos, con una colaboración mínima de $200", explicó.

El playón del barrio San Martín donde rodará la pelota

El amigo del artista contó que en el lugar habrá una urna dispuesta para que allí se guarde el dinero recaudado y luego se entregue a la familia de Emi. Incluso una de sus hermanas, Luciana, estará en ese lugar ayudando a los amigos con las inscripciones y sorteo.

"Es un lindo motivo, por una linda causa" reflexiona José con Canal 13. Y es que más allá de que haya dos categorías para participar en los partidos, la idea es que puedan asistir todas las personas que quieran colaborar y no necesariamente jugar a la pelota. "Es recreativo, para pasar una tarde diferente y colaborar con Emi, que la pasemos bien. Vamos a armar los equipos el mismo sábado en base a los inscriptos que hayan, el que no está anotado y quiere ir y sumarse lo hacemos participar igual; aquellos que no quieren jugar pueden colaborar con el sorteo", explicó.

Para poder inscribirte y participar de este torneo podés comunicarte a los siguientes teléfonos, o hacerlo presencial el mismo sábado por la tarde.

* Bruno Ortega: 264-4817237

* José Tobal: 264-5474458