Día de San Valentín: ¿Se animan los sanjuaninos al juguetito con la pareja?

Se viene el día de los enamorados y las parejas más osadas se inclinan por opciones más arriesgadas para celebrar el amor, aunque aún hay muchos tabúes por derribar. Canal 13 pasó por Sex Shop San Juan, desde donde aseguraron que aún hay un poco de vergüenza a contar los problemas sexuales.

“Cuesta mucho ingresar y contar los problemas sexuales, venimos con dudas, pero de a poquito se van soltando y se vuelve como un hábito venir todos los meses”, dijo Yanil Páez y agregó, “la falta de erección es algo como vergonzoso y piensan que solamente les pasa a ellos y es algo súper común. Todo pasa por la cabeza y hay muchos juguetes, pastillas o lubricantes para experimenta no posemos decir que no nos va a gustar si no lo probamos”.

Pero en estas fechas llegan muchas personas o parejas a consultar y se llevan algo para regalar, “acá podés encontrar todo lo que es lencería erótica, todos los talles, algún lubricante, disfraces, juguetes para adultos, con y sin vibración todos los tamaños”.

También 5 tipos de cajas box que se puede personalizarla a gusto y bolsillo, viene con el anillo peneano es el juguete más básico de la pareja, que se coloca en la base el miembro, al aprieta un poco retiene eyaculación y lo mantiene erecto por más tiempo. Y en el momento del acto sexual, estimula la zona litoral con vibraciones. Los Box van desde los $2500 aproximadamente, hasta $7500 de ahí lo que se pueda agregar.

El local esta ubicado en calle Mendoza 47 sur entre Libertador y Laprida, frente a energía San Juan, Galería del Paseo, local 14.