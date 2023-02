En el marco de las negociaciones por los salarios de estatales que comenzarán este jueves con una reunión en el Ministerio de Hacienda, José "Pepe" Villa, secretario general de UPCN, mantuvo una entrevista en Banda Ancha vía telefónica para contar cuáles son sus expectativas, y además fue muy crítico con la C.G.T. por pedir cargos.

Salarios estatales: "Pedir cláusula gatillo es lo más razonable"

El jueves 16 de febrero a las 17 se llevará adelante la reunión paritaria de los estatales. Sobre este punto, Villa manifestó que "nosotros queremos siempre cláusula gatillo, siempre y cuándo el INDEC no modifique los índices de inflación. Pero siempre queremos cláusula gatillo, es lo más transparente, lo mejor para estar actualizados".

"Hay que tener en cuenta que en todo el orden nacional los estatales estamos bien, por encima de la inflación, más en San Juan. En ese sentido no podemos quejarnos, pero tenemos que ir con la cláusula gatillo como quedamos en febrero, si podemos seguir en marzo hasta más o menos julio para ver qué pasa", agregó.

"Mientras más lejos estés del poder en el sentido de números, de asociados, de afiliados, más querés. Y así no va la cosa. Creemos que lo justo es justo y pedir exageradamente significa a veces terminar con obras públicas, con gente de la construcción y un montón de sindicatos que están juntos en la construcción de cosas en San Juan", dijo el sindicalista.

"La cláusula gatillo es un pedido razonable" "Vamos a ir ganando tiempo al tiempo y acompañando"





Villa, filoso con la C.G.T. por pedir cargos

"Con respecto al tema político los sindicatos han ido a participar. No puedo involucrar a un sindicato en la lista política, con tal o cual partido, porque tengo de todo: tengo del PRO, K, no puedo hacerlo, es imposible", dijo en otra parte de la entrevista.

¿UPCN integra la movida para pedir cargos al Gobierno de Uñac?, consultó el periodista, y Villa respondió que "menos que menos, esto no quiere decir que alguno no sea convocado. Pero nosotros ir a pedir, no no, no queremos. Me parece que no tiene que estar el gremio atrás, para el partido político, para pedir un cargo. Cada uno hace lo que quiere".

Luego confirmó que UPCN no participó de la Cumbre de la C.G.T: "primero que no fuimos invitados, nos tienen aislados"; y "ahora estamos afuera según ellos, algún día volveremos".

Y en cuánto a la C.G.T., Villa expresó que "creo son intereses distintos y no entienden ni siquiera lo que era el peronismo ni lo que dijo Perón con respecto a los sindicatos. Cada uno hace lo que quiere, han decidido no se cuántos sindicatos buscar cargos con el compañero Uñac".