¡Que peligro! Vecinos el barrio San Martín reclaman por el arreglo de los ascensores

Un conflicto de largo arrastre en el barrio San Martín agobia a los vecinos que habitan en las diferentes torres día que según expresaron, la administración no hace mantenimientos. Canal 13 habló con una propietaria del complejo quien manifestó su disconformidad sobre todo por los arreglos pendientes de los ascensores, un detalle no menor que puede terminar en tragedia.

“Los ascensores están peligrando totalmente que pase una desgracia grande”, dijo Fanny Godoy y agregó indignada, “quien se hace cargo si pasa algo ahí, requieren cambio de los motores a partir de este mes han dicho que van a arreglar el chico”.

Así mismo señaló que las expensas pasaron de $14.000 a $17.178 pero las soluciones no aparecen. “Acá somos 62 torres, hubiesen prorrateado a todos los del barrio para no pagar tanto porque hay gente que puede y otra que no puede”, expresó la entrevistada.

También dijo que hay una viga como de ‘lata’ que sostiene una estructura que no se ha arreglado ni cambiado luego del terremoto, “con otro movimiento puede caer y una persona puede morir ahí”.

Otro de los reclamos es que desde hace más de 15 años que los porteros no funcionan “para nadie” y que estando enferma tuvo que tirar la llave por la ventana para que la persona que llegaba pueda entrar.

Se estima que son más de 2000 los habitantes, “desde la administración de dan respuesta pero no soluciones”. Contó que un vecino se presentó para ser delegado que ha presentado los reclamos y todavía no le dan solución a nada.

“También ese los años que estamos aquí, nunca se pintó una sola torre, están como las entregaron, también está el palomar con todo tipo de bichos”, finalizó.