Los padres de Braian Videla temen que el asesino de su hijo sea liberado

Este viernes por la tarde, las calles del microcentro sanjuanino se llenaron de manifestantes. La multitudinaria marcha fue para pedir justicia por dos casos que conmovieron a la provincia el año pasado. Uno de ellos fue el del joven de 22 años asesinado en el Barrio Teresa de Calcuta.

Por eso, el móvil de Canal 13 conversó con Javier y Natalia, los padres de Braian Videla. Estos aseguraron que temen a posibles represalias por parte del acusado de matar a su hijo, en el caso de que este quede en libertad.

Asimismo, Javier, expresó que se movilizaron hasta las calles del microcentro para no dejar de renovar el pedido de justicia por el homicidio. Los padres pretenden que la Justicia le dicte cadena perpetua por el crimen de su hijo ocurrido el 29 de diciembre del 2022 en Pocito.

El presunto asesino, un menor de 17 años, fue alojado por disposición de la justicia en el Instituto de Menores Nazario Benavidez. Sobre este tema, brindó declaraciones a la prensa Sergio Sepúlveda, director de Niñez, Adolescencia y Familia a Canal 13 a principios de enero.

Sepúlveda contó ‘El chico se aloja en el Nazario Benavidez, en un instituto cerrado, un centro socioeducactivo cerrado, donde se le da intervención a psicólogos, trabajadores sociales para ver cuál ha sido la situación que lo ha llevado a esto, más allá de que siga interviniendo e investigando la Justicia’.

Los padres del joven asesinado temen a que el menor acusado sea liberado por tener 17 años. Aunque señalaron que todavía no les confirmaron nada desde el Juzgado. Además, contaron que nadie de la familia del menor se acercó a pedirles disculpas desde que se dio la tragedia el 29 de diciembre.

‘Mi hijo se juntaba con toda la gente del barrio, con cualquiera se juntaba a conversar como todo pibe de barrio. No traía ningún problema a la casa, ni tenía antecedentes policiales, no sé por qué este pibe lo mató, no sé qué podrá explicarlo’, manifestó el padre casi entre lágrimas.

Natalia, la mamá de Braian, expresó que vivieron un final de año y un comienzo difícil. El más triste de todos. ‘No era un niño que se portara mal, no se merecía que le hicieran eso, era sociable y no un niño malo. Queremos saber que pasó porque no fue un ajuste de cuenta por plata, porque mi hijo tenía dinero en el bolsillo’, expresó notablemente emocionada.

Por último, la madre con el semblante triste aseguró que no quieren que el chico acusado salga en libertad por temor a represalia a ellos, y porque quieren que este preso de por vida. Asimismo, confirmó que no tienen contacto alguno con los familiares del menor, y que no pretenden tenerlo en algún momento.