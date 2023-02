Una ex Reina del Sol pidió pena de muerte para las asesinas de Lucio Dupuy

La ex Reina del Sol del año 2013, María Emilia Colombo, fue dura en sus historias de Instagram sobre lo que considera que le corresponde a las asesinas de Lucio Dupuy, el niño asesinado por su madre Magdalena Espósito Valenti y su novia Abigail Páez, en la provincia de La Pampa.

"No puedo creer tanta maldad ni hablar de todos los niños que sufren maltrato y tantas otras cosas. No me vengan con que no hay que desear el mal. Yo si se los deseo. A los violadores también". Escribió Emilia.

También expresó su deseo al pie de la foto de la víctima del horrendo crimen: "descansa en paz angelito, se hizo justicia, ojalá se cumpla esa perpetua".

La reacción de la ex reina, conductora de TV local, tiene que ver con que este jueves en una audiencia del juicio contra las asesinas la justicia expresó que encontró culpables del crimen con agravantes a las dos mujeres, Según la calificación les correspondería prisión perpetua, cuestión que se dará a conocer definitivamente el próximo 13 de febrero.