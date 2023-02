El Día Que Calingasta salió a defender su ruta

En mil novecientos noventa y ocho el gobierno de Jorge Alberto Escobar encomendó a la UTE (unión transitoria de empresas) AES PANEDILE la construcción de dos imponentes represas en el Río San Juan: Caracoles y Punta Negra, pero el anuncio llevó implícita una pésima noticia para el pueblo de Calingasta. La Ruta 12 que comunicaba con la ciudad de San Juan iba a quedar sumergida bajo el agua. La protesta de los calingastinos por esto se hizo escuchar hasta en Buenos Aires y el Intendente en esos años, Robert Garcés, rememoró los hechos en el programa El Día Que.

El ex intendente destacó que "no se si no se dieron cuenta o fue todo planificado así. Mejor dicho creo que no se planificó porque cortar una ruta que quedaba 176 kilómetros del distrito de Barreal a la Ciudad Capital y 45 kilómetros menos que esa distancia al distrito de Calingasta. La verdad que se produzca una alternativa mucho más corta en aquel momento yo creo que se tomó la decisión unilateral y sin la consulta al Intendente que era yo en este caso, a los Concejales y al pueblo".

Por supuesto nadie estaba en contra, fue una decisión política y estratégica de aquel momento de producir energía y de embalsar agua para el sistema agrícola y de agua potable del Valle De Tulum. "En ese momento no se tuvo en cuenta a la población de Calingasta".

"Tal vez fue un error político no haber o haber cortado las relaciones políticas cosa que era muy difícil pero yo creo que no fue consultado, ni siquiera el Secretario de Obras Públicas del momento, ni siquiera tampoco el Director de Vialidad. Creo que no hubo mucha participación, eso se manejó del lado del Ministerio de la Producción (al mando del Ministro Guillermo De Miguel), de Recursos Energéticos y listo. Yo creo que fue un daño tremendo no solamente político a quienes teníamos la responsabilidad de conducir los destinos de Calingasta, sino a la sociedad en su conjunto, a la sociedad calingastina y a aquellos que tenían intereses o propiedades en el departamento. Fue un error tremendo no buscar alternativas más cortas o soluciones de otro tipo para seguir con por lo menos una distancia mucho más corta para poder ingresar al departamento", destacó Robert Garcés.

De esa manera este tema erosionó la relación de Robert Garcés con la comunidad calingastina y reconoció que le fue difícil el trabajo político o ir a golpear puertas de sus vecinos para lograr un nuevo mandato al frente de la municipalidad.

El ahora Secretario de Vivienda de la Provincia recordó que el Ministro De Miguel planteó que la decisión de hacer los diques estaba tomada aún con los efectos colaterales que iba a producir por el cierre de la Ruta N°12. Por mucho tiempo debieron circular por una ruta alternativa que demoraría 2 horas más la llegada a la zona de Calingasta desde San Juan Capital.

Quebrada de Las Burras

"La ruta que hacíamos era por El Colorado N° 436 provincial, camino ruta a Iglesia, subida con salida la alternativa a tu izquierda hacia el oeste 60 Km. de ripio después de esa alternativa, Corredor Andino ruta provincial N° 412, hacíamos 25 km. hasta Villanueva. Teníamos 80 y 90 Km. de ripio que había que hacerlo de ida y vuelta de día".

Por Ruta 12 poníamos dos horas y media a Villa Calingasta desde San Juan. Pasamos a cuatro horas, pero además en el momento teníamos mucha producción de eventos, por ejemplo los prestadores de servicio eran todos camiones chicos, no había posibilidad de que compraran equipo nuevo, clientes que todos los días, todos los días iban y venían. Se suplicó que ni siquiera se volcó la posibilidad de un financiamiento con un año de gracia para cambiar el transporte. Para hacerlo más rápido y mucho más competitivo, digo porque fue un daño al transporte y tratamiento a la producción para aumentar los fletes aumentó el costo de flete y por supuesto y el transporte de pasajeros del servicio colectivos.

"Todo lo que era trasladado en ambulancia, siempre estaba la posibilidad de reventar un neumático, de pinchar un neumático, la gente que no estaba preparada para andar en principio te imaginas, fundía el auto una sola vez el camino, por recorrer la ruta por El Puntudo". "Fue una odisea todo". En ese momento era Ministro de Desarrollo Social de la Nación Palito Ortega y a él le pidió Robert Garcés en una cena que tuvieron dos ambulancias para poder trasladar pacientes teniendo en cuenta las adversidades. "No dudó, entendió lo que pasaba", recordó Garcés.

La ruta alternativa fue Quebrada de Las Burras

El ex intendente de Calingasta se refirió a la ruta que quedó como definitiva para acceder a Calingasta como "la ruta posible, el problema que teníamos era el parque automotor y de carga con las pendientes. Tiene grandes pendientes y tenemos 25 km. desde calingasta hacia San Juan desde el Puente de Pachaco. La parte más alta que debe tener unos 2300 metros sobre el nivel del mar es una pendiente diríamos sostenida muy fuerte, que para aquel parque automotor era también como aceptar una cuestión media apretando los dientes".

"Por eso que yo decía que el gobierno ante un financiamiento de una obra de tal magnitud por ahí en el relevamiento de tan tampoco transportista debió haber visto de reparar una situación de modernizar el parque automotor. Meterlo dentro del costo, el parque automotor no te digo financiado con los fondos de la obra pero había un recurso provincial que buscara una alternativa de camiones de más HP y más modernos para por lo menos poder paliar la situación de esa gente que algunos quedaron por el camino".

Los manifestantes desde Calingasta llegaron a Casa de Gobierno reclamando por la Ruta 12

Fue una caravana recordada donde por la ruta mencionada diferentes actores políticos y sociales de Calingasta llegaron para reclamar a la Capital junto a ciudadanos comunes por el corte de la vía de acceso al departemento.

Robert Garcés dijo que: "yo creo que a partir de ahí que la dirigencia como que empezó a reflexionar que tomar decisiones como ésta obviando la voluntad popular tuvieron su costo como lo tuvo el presidente Menem también. Esos errores políticos cuando uno analiza la situación siendo Intendente de un departamento tan alejado, lo menos que se te pasa por la cabeza que un Gobernador con tantos ministro, con tantos asesores, fueran a cometer un error tan grande desde el punto de vista de tomar una decisión política sin consultar sin debatir, buscar alternativas".

Ese fue el momento de la derrota electoral de Robert Garcés en el intento de repetir mandato de intendente en 1999, además el surgimiento de un nuevo partido liderado por José Adolfo Ibaceta que sería electo Intendente de Calingasta bajo el nombre de Lealtad Cordillerana.

Ese partido según el ex intendente calingastino "surgió del error político del gobierno provincial, qué horror y gobernó 8 años. Gobernó desde 1999 a 2003. En 2003 nos presentamos y perdimos por 147 votos. Después volví a ser intendente en 2007 que ahí es cuando el gobernador de ese entonces, José Luis Gioja, reparó esa cuestión histórica a través de un compromiso con el presidente kirchner y se firmó un acuerdo con Nación por cuatro o cinco obras importantes donde estaba la ruta a Calingasta. Esa promesa de campaña se cumplió".

Un Ministro del momento dijo "que los calingastinos se tomen un hércules", haciendo referencia a las dificultades para llegar a la ciudad. Garcés dijo que tal vez el gobernador Escobar lo debería haber sacado, "Uñac no lo hubiera dejado", hizo la comparación.

"Si esto no hubiera pasado yo seguro que hubiese sido gobierno por otro periodo más y con los calingastino hubiese sido tal vez otra cosa porque venía muy bien dentro de la gestión municipal. Fíjate que hicimos viviendas: desde 1995 para atrás hacía 15 años que no se hacían viviendas, como que íbamos recuperando y haciendo cosas importantes porque ante este error garrafal perdimos por 500 votos".

"El análisis es éste; decir si no hubiésemos cometido ese error hubiéramos vuelto a ser gobierno. Hemos sufrido mucho porque las condiciones económicas del país y lo que sucedió después en 2001 fue espantoso, el pago a los estatales demorado por 3 meses, no teníamos recursos para hacer obras ni pequeñas, ni obra pública en los municipios, pero bueno nos tocó eso".