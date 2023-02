Estafaron a una conocida periodista sanjuanina: así la engañaron

En las últimas horas una conocida periodista sanjuanina contó en vivo cómo fue víctima de una estafa en la que le quitaron parte de su dinero. Se trata de Celia Illanes quien contó en su programa radial que todo se dio cuando llamó por teléfono a lo que ella pensaba que era el servicio de atención de la empresa que le entregó su tarjeta de crédito.

Illanes contó en su programa en Radio Armonía como fue que la engañaron para adueñarse de su dinero. Todo comenzó cuando detectó un descuento extraño en el resumen de su tarjeta de crédito VISA. Debido a esto tomó la decisión de llamar a esta firma para pedir explicaciones sobre este movimiento desconocido.

Fue ahí cuando la comunicadora cometió la equivocación de buscar este número en internet y no a través de los medios oficiales que brinda la compañía. 'Cometí el error de buscar en Google y no mirar la tarjeta que abajo tiene un número. Voy a decir el número al que nunca tenés que llamar que es el 1131208633 porque este es el número de los estafadores', alertó.

Allí la atendió una mujer que parecía ser una operadora de VISA. Mientras hablaba con ella para comentarle el motivo de su llamado, Celia podía escuchar otras voces detrás que hacía parecer que realmente se trataba de una empresa el lugar donde se encontraba esta mujer.

En ese contacto Illanes al parecer entregó los datos de acceso de su cuenta. Pocos segundos después esto la comunicación se cortó, ella intentó ingresar al home banking y no pudo hacerlo. Ante esta situación comenzó a preocuparse y fue en ese contexto en que recibió un llamado desde el número mencionado.

''No me corte, quédese ahí que usted me paró la transacción', me dijeron. Si yo no hubiera vuelto a responder, a lo mejor no hubieran podido acceder a mi cuenta', recordó la afectada. Si bien al no tener acceso ella no sabe a ciencia cierta cuánto dinero le quitaron, la periodista cree que al menos uno 60.000 pesos argentinos le robaron.