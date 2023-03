Natalia y Cata, pioneras en la lucha de la Pubertad precoz en San Juan

La pubertad precoz es una patología que afecta a niños y niñas menores de 10 años de edad. Impide el desarrollo normal de los mismos y sino es tratado a tiempo perjudica su salud conforme van creciendo. Entre sus consecuencias se encuentran la baja estatura, la menopausia precoz y los problemas óseos. Cabe destacar que existe un tratamiento muy efectivo para detener por un tiempo el desarrollo hormonal.

Si bien se desconocen las causas, algunas de ellas son tumores, consumo de alimentos que contienen hormonas. Mas es posible que existan otras causas, por lo tanto es fundamental hacer una consulta si se notan cambios hormonales en ellos como: aparición de vello púbico, botón mamario y otros de índole sexual.

Actualmente en la provincia de San Juan, hubo un aumento importante de casos detectados y la gran demanda de consultas a endocrinólogos infantiles causa que haya demoras de hasta un mes para que los niños sean atendidos.

Diario 13 San Juan, charló con Natalia Perez, mamá referente de Pubertad Precoz SJ, y ella nos contó su experiencia:

"Mi hija tuvo su primera menarca a los 7 años y el pediatra no me creyó, a partir de ese momento noté muchos cambios en ella. Practicamente cambió todos sus dientes en poco tiempo y pasó de ser una nena super sociable y feliz a a tener cambios de humor muy fuertes, de llantos desconsolados a risas.Pasó de hacer miles de actividades a querer estar encerrada.

Consulté con un psicólogo y me dijo que era normal para su edad, pero no me convenció e insistí hasta que conseguí la derivación para la endocrinóloga. Cuando la llevé confirmamos el diagnóstico e iniciamos el tratamiento, peleamos por la medicación solas, hasta que encontré un grupo de madres de todo el país que me dieron las pautas a seguir y consejos muy valiosos.

Hoy puedo decir que Cata, mi hija, está finalizando su tratamiento, con una altura acorde y totalmente normal. Mas allá del bulling y una época de mucho llanto, gracias a Dios y al apoyo del grupo salimos adelante"