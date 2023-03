Educación tomará una drástica medida con los directivos que no presenten informes

El conflicto docente suma un nuevo capítulo. En las últimas horas, trascendió un comunicado en donde los directivos de algunas instituciones educativas manifestaban su “solidaridad” con los maestros. Esto lo harían no pasando listado de ausencias y asistencia, de quienes se hayan adherido al reclamo. Ante este panorama, desde el ministerio de Educación explicaron cuáles serían las acciones a tomar.

La secretaria de Coordinación Administrativa y Financiera del Ministerio de Educación de San Juan, Daniela González, fue la encargada de mencionar que en caso de que no envíen las planillas para el día 13 de marzo, no se podrán liquidar los sueldos de los docentes del establecimiento. En este marco, lo que harán es descontar los días de ausencia a toda la planta docente, incluidos directivos. En comunicación con Radio Sarmiento expresó “Habíamos tomado la decisión como Ministerio de Educación de tomar toda la planta ocupacional como ausente, porque se entiende que no estuvo presente tampoco la directora, eso si no llega la planilla”.

En este caso, si se cumple lo expresado en el comunicado, los maestros de 36 establecimientos recibirían el descuento por los días de paro, se hallan o no adherido a la medida de fuerza. Además, González explicó que el comunicado viralizado no llegó de manera formal al Ministerio.

Estas son las escuelas en riesgos ante la medida de no presentar informes:

1-Prof. Celia Velázquez. Colegio Secundario de Tamberias.

2-Prof Ivana García. Secundario Orientado Esteban Echeverria.

3-Prof Luisa Villacorta. Escuela Secundaria José María Torres

4-Prof.Graciela Carrizo. Escuela Secundaria Domingo French

5-Prof. Ana Valeria Ruiz. Escuela Nivel Medio de Niquivil

6-Prof. Claudia Alcayaga. Colegio Fragata Moyano

7-Prof. Marta E. Varas. Escuela Teniente Francisco Ibañez

8-Profesora Norma Yornet. Escuela Secundaria Pedro Echague.

9-Prof. Claudia Ruffinengo. Escuela Enrique Larreta.

10- Prof. Viviana Quiroz. Escuela Secundaria José Manuel Estrada

11-Profesora Claudia Ruffinengo.

12-Prof. Aida Perea. Vice Directora Escuela de Comercio Nicolás Echezarreta

13- Prof. Juan Carlos Lecca. Escuela Girones

14- Prof. María del C. Esposito Escuela Secundaria España

15- Lic. Prof. Rosas Mariela. Escuela Alas Argentinas.

16- Prof. Adriana V Katarinic. Escuela Secundaria Batalla de Tucumán

17- Prof. Elsa Perea. Escuela Secundaria Educación Popular

18-Prof. Evangelina Saputo. Escuela Tránsito de Oro.

19- Prof. Mariel Alé. Escuela Secundaria José Manuel Estrada.

20-Prof. Lyliam Andino. Colegio Superior N° de Rawson.

21-Prof. Martha Lorenzo. Escuela Secundaria República del Paraguay

22-Prof. Mariela Muñoz. Escuela Secundaria Nueva Cuyo

23-Prof. Sandra Salvatierra. Escuela Secundaria Regimiento de Patricios.

24-Prof. Mariela Illanes. ENSGSM T.T.

25-Prof. Lorena Zabala. Escuela Secundaria Arturo Capdevila

26-Prof. Mariela Monsur.

27-Prof. Juana Caballero.

28-Prof. Rolando Ortiz. Secundaria José María del Carril

29-Prof. Roxana Quiroga. Colegio Provincial de la Capital

30- Prof. Carlos Fabricio Riveros. Escuela Secundaria Werfield Salinas

30- Prof. María Rosa Vega. Colegio Superior N° 1 Fuerza Aérea Argentina.

31- Prof. Mario Cortez. Secundaria Presbítero Cayetano de Quiroga

32- Prof. Silvina Tejada. Escuela Secundaria Astica

33- Prof. Mónica Monardes Escuela Miguel de Azcuénaga

34 -Claudia Lanzone. Escuela de Educación Secundaria Julia León.

35. Sandra Molina Escuela Normal Superior Gral Manuel Belgrano.

36. Patricia Mallea. Escuela Secundaria Provincia de La Rioja