La casa de Tronquito: el refugio animal que necesita construir su propio hogar

El refugio llamado “La casa de Tronquito” surgió en el departamento Chimbas, se llama asi en honor a un perrito que a raíz de un accidente quedó con una discapacidad que le impidió volver a caminar. Por esa causa su familia adoptiva decidió abandonarlo y Cecilia Montaño lo recibió en su casa.

Este año gracias al voto popular recibieron el premio Forjar Caminos en la FNS y luego de ello continuaron con su labor, pero recientemente la familia Montaño se enteró que la finca en la que están ya no podrán continuar su estadía, por lo tanto se preparan para una mudanza y la ambientación del lugar.

La casita surgió luego de que su iniciadora, luego de 8 años de alimentar a perritos callejeros en la Quebrada de Zonda decidiera buscar un lugar fijo a para atender y alimentar a los animales. Cecilia expresó lo siguiente:

“Con el paso del tiempo ya no me bastaba con ir un sólo día porque pensaba en que los demás días de la semana los perritos no comían, ya que los perritos sólo se alimentaban de las sobras que otras personas les arrojaban".