La directora les pidió a sus colegas que no informen los días de ausentismo en las escuelas.

En la mañana de este viernes una directora escolar de Jáchal llamó a sus colegas a no informar los días de ausentismo. La docente tomó el micrófono y les explicó a sus colegas directivos como proceder al momento de informar las novedades de marzo.

'Buenas tardes para todos, vengo del departamento de Jáchal, soy directora de educación primaria de la Escuela General San Martín’, se presentó la profesional. Luego aseguró que estuvo reunida con personal de Sueldos, Liquidación y Haberes de la provincia, que le recomendaron cómo hacer para que a los docentes que se denominan autoconvocados que estuvieron realizando paro, no les descuenten esos días.

‘Una de las funciones de los directivos es pasar todas las novedades del mes. Para el mes de abril nosotras debemos informar las novedades de marzo. Se nos ha solicitado que al lunes 13 de marzo mandemos las novedades del día de los días de paros realizados por los docentes y directivos de cada una de las instituciones’, contó la directora.

Luego les explicó a sus pares que desde el área de sueldos le dijeron que pueden ampararse bajo la figura de quita de colaboración. ‘Si nosotros los directivos no amparamos bajo esta figura de quita de colaboración, no enviamos planilla de novedades, por lo que por consiguiente desde liquidación de sueldo no puede mandar los días de descuentos’, aseguró la docente que le explicaron desde el área de sueldos.

Luego contó que otra opción sería mandar la planilla de novedades con una línea, y colocar sin novedades. De esa manera, dese el área de sueldos tampoco podrían descontarles los días de paro.

‘Desde el 20 al 30 de marzo nosotras necesitamos enviar novedades, y ese si las tenemos que enviar. Nos asesoramos con abogados sobre qué acciones podrían iniciar contra los directivos si no enviamos planilla de novedades, y eso está en proceso’, comentó la directiva.

‘Por eso invito a los directores de educación primaria, de nivel inicial que nos aunemos junto con los directores de secundaria que ya hicieron una nota, y se ampara bajo esto que es la quita de colaboración, y no mandemos los días a liquidación, que no nos descuenten los días’, les pidió a sus colegas directivas.

'El gobernador tiene que salir a escucharnos. Tiene a docentes sanjuaninas en las calles. No somos delincuentes, no nos pueden descontar días. Hay una gran cantidad de gente que no hace nada y nos van a descontar a nosotros. Directivos nos unamos, porque antes de directores somos maestros, entonces tenemos que luchas por los maestros de nuestras instituciones escolares', cerró la directiva.