El recuerdo de Juani, el jugador de futsal que murió: 'Él vivía para sus hijos'

A mediados de esta presente semana se conoció una lamentable noticia que enlutó al mundo del futsal de la provincia de San Juan. Se trataba del inesperado y triste fallecimiento de un joven jugador. Por ese motivo uno de los mejores amigos del difunto habló con Diario 13 para recordar a su hermano del alma. 'Él vivía para sus hijos'.

Juan Ignacio Olivera salió a caminar junto a su novia el pasado martes 28 de febrero durante la tarde noche. Ni él, ni su enamorada ni el resto de sus seres queridos sabían que esa iba a ser la última vez que lo verían con vida. En ese momento, de manera completamente sorpresiva esta persona sufrió una descompensación y murió.

A la izquierda, Juani, a la derecha, Agustín

Esto dejó devastados a todos sus allegados debido a lo sorpresivo del hecho. Un joven padre de 26 años de edad, aparentemente sano y amante de los deportes dejaba este mundo de un momento a otro. Una de las personas que se enteró minutos después fue Agustín Atampiz, el mejor amigo de 'Juani' como le decían todos.

'Me enteré de la noticia porque llegamos de la cancha de Marquesado el martes tipo 20:00. Me acosté un rato y vino mi hermano a decirme que la madre estaba gritando, que me fuera a fijar que le había pasado al Juani. Salí a mirar y ella gritaba muy desconsolada. Fui corriendo a su casa. Ahí estaba un amigo llorando, le pregunté que había pasado: 'Ha fallecido el Juani', me dijo. Me tiré al suelo porque no lo podía creer, después la vi a la madre y eso me partió mal. No sabía que decirle, hasta el día de hoy no caigo, para mi él sigue vivo', recordó.

Juani se fue dejando un vació en el corazón de su familia y de todos los amigos que cosechó a lo largo de sus 26 años de vida gracias a su amor por el deporte. No sólo tuvo un gran desempeño como jugador de futsal de Marquesado, sino que también defendió los colores del barrio Hualilán como futbolista.

'Él tenía 26 años y se dedicaba a trabajar con Durlock con su patrón. Esa era su vida, él vivía para sus hijos. Por el deporte era muy apasionado, sobre todo por el fútbol. Era muy tonto, le gustaba jugar todo el tiempo, había veces que jugaba todos los días de la semana al fútbol. En el futsal se propuso estar ahí, entrenó mucho y ascendió con la primera del futsal de Marquesado', manifestó.

Agustín no sólo recuerda a Juani como un deportista nato, sino también como una gran persona que trajo muchas alegrías a su vida. Él lo describió como alguien que permanentemente estaba con una sonrisa en su rostro y sin importar las adversidades, siempre trataba de afrontar todo con la mejor actitud.

'El Juani como persona era excelente, era uno de mis mejores amigos. Él siempre me acompañaba en todo, en mi casa era uno más de la familia. Ha estado en todos los cumpleaños de mis familiares, era una muy buena persona. De mis amigos era uno de los más molestos, te sacaba sonrisas siempre con sus cargadas y payasadas. En el grupo de los pibes se lo va a extrañar mucho', expresó.

Justamente de esta forma tanto Agustín como todos 'Los pibes de abajo', como se llama el grupo que él integraba, es como quieren que Juani sea recordado. Sin dudas es una pérdida muy sensible para todos ellos, la cual sólo el tiempo les ayudará a asimilar.

'Al Juani lo tenemos que recordar de la mejor manera, como el pibe cansador que era, no se callaba nunca. Él siempre andaba con una sonrisa, vos le decías algo y se reía, ese era él. Nunca lo veías triste, a pesar de todo siempre le ponía lo mejor. Yo lo voy a recordar así, tengo muchísimas fotos con él. Voy a extrañar que me venga a buscar a mi casa, que vamos a jugar a la pelota, despertarlo los domingos porque nos tocaba jugar para el Barrio Hualilán. La verdad que lo voy a extrañar', sentenció.