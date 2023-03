Muerte en el Centro Cívico: cuáles son las medidas de seguridad que se evalúan

Este miércoles la provincia se conmocionó con la muerte de una mujer que decidió quitarse la vida de manera voluntaria, arrojándose al vacío desde el 5° piso del Centro Cívico. El día después, el móvil de Canal 13 mostró lo que ocurre en todo el edificio donde funciona la administración pública provincial, y sobre todo cuáles son las medidas de seguridad que se analizan para que prevenir estas situaciones.

"Hoy ya el edificio cuenta con distintas medias que tomaron de forma preventiva hasta tomar medidas más a fondo", dijo el periodista Alejandro Sánchez.

En este sentido, hoy, el sector donde funciona el Banco San Juan, en la planta baja, permanecerá cerrado lo que resta la semana. No por decisión judicial, si no de la empresa que licenció a sus trabajadores que quedaron shockeados con la tragedia que ocurrió ayer. Recordemos que la mujer cayó desde el 5° piso sobre un escritorio del banco, cuando una penitenciaria estaba siendo atendida y terminó con fuertes lesiones.

En el mencionado banco se colocaron banners a modo de generar una barrera y están con custodia policial. No hay atención al público, así que quienes piensan retirar dinero este jueves o viernes en el Centro Cívico deberán hacerlo solo usando los cajeros que están disponibles en el lado oeste de la planta baja.-

Más seguridad y prevención

Según contó el periodista Alejandro Sánchez, por recomendación del equipo de Prevención al Suicidio, se retiraron todos los bancos y sillas de espera que estaban ubicados desde el 1° al 5° piso. Solo quedaron los de planta baja y entre piso.

Además este miércoles en la noche hubo una reunión para pensar medidas más fuertes de prevención. Pero entre las decisiones que se tomaron y comenzarán a funcionar en breve, es un filtro en cada piso: que por piso, desde el 1° en adelante, haya un policía o personal del Control Operativo que le consultará a cada sanjuanino que ingrese a ese sector su nombre, DNI, y cuál es el motivo por el que está allí.

¿Una red o barandas más altas?

De acuerdo a lo que también informó el móvil de Canal 13, entre las ideas que se analizaron para dar más seguridad en los pisos del Centro Cívico hay dos opciones, pero una sería la más aceptada hasta el momento: la colocación de una malla. "La idea es que en cada uno de los pisos, del 1° al 5°, poner una malla de contención; no vertical, no desde la baranda hasta el techo; si no mallas de contención en los espacios que dan hacia abajo; las redes estarían colocadas de forma horizontal y tendrían el objetivo de contener a las personas en caso de una caída", explicó el periodista.

Esta es una de las medidas que más fuerza ha tomado y si bien está en revisión se analiza otra más: hacer más alta las barandas de cada piso, pero este es un trabajo más complejo y que demanda más tiempo.