20 empresas sanjuaninas tienen empleados con Síndrome de Down

Emiliano Sheidegger, es psicólogo y referente del programa de inclusión provincial que ayuda a jóvenes con Sindrome de Down a ingresar al mercado laboral e independizarse. En comunicación con Canal 13 comentó que esta consultora ha logrado incluir a mas de un 50% de hombres y mujeres en empresas tanto privadas como estatales y velan por las buenas condiciones y cumplimiento de derecho para los miembros de su comunidad. Al menos 20 empresas sanjuaninas emplearon a personas con esta afección.

La asociación encargada de ubicar a personal con discapacidades en empresas se llama ARID y forma parte del programa Empleo con Apoyo, una metodología específica de acompañamiento para aquellos jóvenes que padecen Síndrome de Down. Gracias al esfuerzo del equipo de profesionales, ellos reciben capacitaciones y entrenamientos para insertarse en los distintos trabajos.

Vale decir que la independencia económica para los chicos que padecen esta condición de salud, supone un reto tanto para las familias como para los propios individuos que conviven con un cromosoma más. La discapacidad intelectual aún se estigmatiza a la hora de estimar qué cosas sí o que cosas no son capaces de hacer las personas con síndrome de Down. Por lo tanto desde ARID se ayuda a conseguir trabajo no sólo a personas con Síndrome de Down, sino también a personas con otras discapacidades. Una vez que las personas asisten se arman distintos perfiles y se inicia un entrenamiento especial en ellos para que cuando las empresas vengan encuentren trabajadores buenos, productivos, eficientes y que puedan mantener ese trabajo por mucho tiempo.

“Nosotros aspiramos a otorgarles un trabajo lo mas real posible, no trabajamos desde la caridad o la compasión. Nosotros vamos mas allá de todo mito o creencias y esto nos permite que accedan a un trabajo con condiciones equitativas, sin ningún compañero por encima o por debajo, sino que cumplan sus mismos roles, derechos y obligaciones que todos “.-expresó Scheidegger.

Cabe destacar que según los dichos del psicólogo, dentro de la asociación se trabaja a pulmón, ya que no tienen ningún tipo de ayuda gubernamental. Brindando de este modo un servicio especial y los empresarios se acercan a ella con el fin de emplear a los jóvenes con discapacidad de quienes tienen registro. Y todos aquellos que necesiten conseguir trabajo y tengan discapacidades pueden acercarse por Estados Unidos Sur 645 para ser asistidos.