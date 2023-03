Quiroga: "Nosotros perdimos la votación en la paritaria, nuestra propuesta era otra"

En el marco del reclamo de los docentes autoconvocados, Daniel Quiroga, secretario general de AMET, mantuvo una entrevista este martes en Banda Ancha. El gremialista manifestó que "nosotros perdimos la votación en la paritaria, nuestra propuesta era otra"; y destacó que "está bien que el Gobierno abra el diálogo con los autoconvocados".

"Qué situación", expresó Quiroga ante la reiterada consulta de los padres en estos días sobre si hay clases. "No lo puedo responder porque hay mucho descontento en la gente, y a veces cuando se enoja la gente no piensa", dijo.

"Yo he estado reunido con varios colegas autoconvocados y les expliqué lo que es la situación paritaria; cuáles son los riesgos de una paritaria cuando hay un paro y que hay que afrontarlos porque nosotros lo hemos vivido y hemos perdido un juicio por reclamar que se pagaran los días de paro", expresó también.

"Creo que en esto tiene que haber diálogo y ha habido diálogo con el Gobierno, pero tiene que haber diálogo fluido pero que la gente no esté tan enojada", sostuvo.

"En paritarias dijimos que se tenía que bajar la propuesta a consideración de os delegados nuestros y ellos a las bases, a ver si era correcto lo que estábamos haciendo. En las paritarias se votó y perdimos en la compulsa esta y la ley es clara. Se impuso UDA, UDAP y el Gobierno. Ellos consideraban que estaba bien y uno respeta porque pierde", explicó Quiroga.

"Estamos en un sistema democrático que debemos respetar todo en las leyes, de arriba para abajo, porque de esa manera nos vamos a ordenar", manifestó.

Luego el sindicalista se refirió al acuerdo salarial que se firmó con el Gobierno: "nosotros pedimos otra cosa porque sabíamos un poco que con eso podíamos arreglar. No se dio, nunca lo publicamos, no se analizó. Pero lo que más pedíamos nosotros es que esta paritaria no esté supeditado a un arreglo de un porcentaje en general a la administración pública, porque cada sector tiene una problemática diferente y el sector docente tiene una problemática diferente y composición del sueldo diferente a otros".

"Gracias a Dios tenemos paritarias y espero que no se pierda porque si no los gremios vamos a tener que estar en la calle, tiene que haber un diálogo, respetarse las paritarias", manifestó.

Mirá la entrevista completa en estos videos: