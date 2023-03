Docentes: Gobierno anunció suma fija para que todos los salarios netos mínimos lleguen a $180 mil

Este miércoles, pasadas las 18:30 el Gobierno dio a conocer la propuesta de aumento salarial para los docentes. En conferencia de prensa, la ministra de Hacienda Marisa López anunció una suma fija para que todos los salarios netos mínimos lleguen a $180 mil, y así se destrabe el conflicto salarial que lleva 16 días.

Con esta propuesta, Gobierno se propone la meta de garantizar un salario neto a los maestros de grado jornada simple de $180 mil. El incremento será una suma fija, por persona de hasta $ 42.500, a cuenta de los futuros aumentos salariales previstos. Es decir, que a medida que se vayan activando los incrementos ya anunciados, este monto irá desapareciendo.

En el caso específico de los docentes de grado jornada simple, pasarán de $ 137.991 a $ 180.000. Para los casos en que corresponda la suma fija, el salario neto no podrá superar la suma de $ 180.000.

López señaló que la propuesta entrará en vigencia, siempre y cuando el grupo de docentes que se denominan autoconvocados vuelva a las aulas el jueves. La medida de fuerza de este grupo, que incluyó paro y movilización, cumplió este miércoles el 16º día.

La ministra dejó en claro que la propuesta anterior se mantendrá. Es decir, un incremento de un 41% para marzo, un 10% para abril, 10% en julio y 10% en septiembre. Los Autoconvocados pedían que el 71,1% impacte en junio, pero Gobierno no accedió

Ahora la posta la tienen los autoconvocados que deben decidir si vuelven o no a las aulas desde el jueves 23 de marzo. Sobre el mediodía un grupo de docentes autoconvocados nuevamente fueron recibido por Luis Rueda. Durante ese encuentro el subsecretario de la Unidad Gobernación les aseguró que había una nueva propuesta por parte del Ejecutivo.

Jorge Lozano, uno de los docentes que representa a los autoconvocados, contó que fue lo que pudo hablar junto a sus colegas con el subsecretario de la Unidad Gobernación. 'La propuesta ha sido sencilla, nos hemos reunido con Luis Rueda y él nos ha transmitido la decisión del Estado Provincial. No hemos hablado de números ni de descuentos. Nos piden que volvamos a las aulas para realizar un anuncio de parte del Estado Provincial a través de la ministra. Esa propuesta me dicen que es alentadora, que es muy buena. Es lo que puedo decir, no han dado detalles de la propuesta por más que la tenga', expresó.

Luego de ser puestos en tema por su colega, el grupo estuvo más de dos horas en el lugar en asamblea. Los llamados entre los delegados departamentales y los docentes de cada departamento fueron una constante.

Con el correr de las horas, Gobierno anunció que en conferencia de prensa iban a dar a conocer la nueva propuesta a las 18 horas. Minutos antes, este grupo de docentes se congregó nuevamente en las puertas de Casa de Gobierno para esperar juntos la propuesta oficial.